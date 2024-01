Feltri desvenda o duplo padrão de Conte: “Por que ele não renunciou”

Conte e seus padrões duplos. Em seu editorial publicado no Il Giornale de terça-feira, 9 de janeiro, Feltri desvenda o jogo duplo do líder Grillino, que segue o clássico padrão de dois pesos e duas medidas. “As pessoas falam de moralidade quando não têm nada para comunicar ou ensinar – atacando Feltri – por isso não me surpreende que Giuseppe Conte o esteja a fazer. Conte até parece engraçado silenciar Meloni por aprofundar a dívida pública. buraco nos cofres públicos, com suas políticas, medidas míopes, mal escritas: “Estou pensando super. Bônus, estou pensando que renda de cidadão é dada para quem tem uma Ferrari na garagem.”

Então Feltri abordou a questão do pedido de renúncia à maioria do governo: “Conte esqueceu que as renúncias não foram pedidas, mas dadas – continua Feltri – e ele, como muitos de seus colegas, não as deu. por falta de motivos, menciono os ex-prefeitos de Grillin, Chiara Appendino e Virginia Raggi. , enquanto estavam em julgamento, Appendino também foi condenado, mas Conte não exigiu sua renúncia. Meloni prefere enviar ministros e secretários do Interior por confiança, levantando uma “questão moral”. Em vez de uma “questão moral”, seria mais apropriado discutir um “duplo padrão”. .uma garantia com os irmãos e Giralni na Itália”.

Segundo Feltri, Conte deveria ter renunciado mais de uma vez. “Conte, em nome desse espírito das instituições que ele proclama – conclui Feltri em sua coluna – por exemplo, quando sua maioria falhou, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ foi sua e renunciou enquanto buscava avidamente votos no parlamento. Quem o salvará? A disciplina se aplica aos outros, nunca ao Conte. Gostaria de saber da parte de Conte se é verdadeiramente um comportamento moral exigir a demissão de um político antes de a sua culpa ser provada. “Disciplina” não me ocorre. Um adjetivo que Conte gosta, abusa dele. Mas não acho que ele saiba o que isso significa.”