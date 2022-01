Ibra-Leo tenta ultrapassar o Milan hoje – o jogo

Contando com o campeão de ontem e de amanhã por Luca Talota, esperando um sinal do mercado. O Milan volta a campo esta noite (18h30) para a partida contra o Specia pela 22ª temporada da Série A e buscará os gols de Ibrahimovic e a ajuda de Leo. Primeiro, apesar de jogar há 40 anos, com pontuação e determinação consistentes; Por outro lado, o português vive uma temporada que pode santificá-lo como o novo melhor jogador. Apesar de não haver concurso…

Por Luca Talotta

Contando com o campeão de ontem e de amanhã, esperando um sinal do mercado. O Milan volta a campo esta noite (18h30) para a partida contra o Specia pela 22ª temporada da Série A e buscará os gols de Ibrahimovic e a ajuda de Leo. Primeiro, apesar de jogar há 40 anos, com pontuação e determinação consistentes; Por outro lado, o português vive uma temporada que pode santificá-lo como o novo melhor jogador. Apesar de não ser mais jovem, Ibra continua sendo o capitão do time. Pioli sabe disso, deve administrá-lo bem para não colocar em risco o perigo em intervalos longos e a substituição por Giroud, que jogou na Copa da Itália contra o Gênova na quinta-feira, continuará por muito tempo. Ele estará em campo esta noite e precisa se recuperar da primeira parte da temporada que tem sido volátil até agora. De fato, a Suécia não sofreu nenhum gol em dois jogos consecutivos, embora tenha marcado oito gols e duas assistências em 17 jogos. O futuro já está traçado: vencer com o Milan, o Catar se classificar para a Copa do Mundo de 2022 com a Suécia e voltaremos a falar disso amanhã em Rosonery, em junho. Com três jogos e três vitórias para o Milan no ano novo, não é surpresa que Leo tenha voltado de uma lesão no tendão. Para o português, que completou 22 anos em junho passado, dois gols e duas assistências nos últimos 180 minutos reforçam sua importância no tabuleiro tático. Como esquecer o desafio (apenas um até agora) quando o louisiano marcou uma dobradinha incrível contra o Specia da Itália, novamente em 4 de outubro de 2020, em San Siro.

De resto, criação obrigatória em dois dos três campos: uma linha defensiva composta por Mignon Cole, Florence, Gabia, Kalou e Theo Hernandez, a única alternativa disponível para o regresso da Calabria Cove (à espera do romagnolic). Para negar a si mesmo). Enquanto isso, Krunik e Pagayoko são os titulares, enquanto Donald foi desqualificado e Benazir e Kessie estiveram envolvidos na Copa das Nações Africanas (este último estreou com um pênalti falso). Saolemaekers, Diaz (“Mas se você quer jogar pelo Milan, você tem que estar preparado para estar no topo”) e Leo e Rebekah ainda estão no banco (“Ele foi muito importante. Problemas, leve algum tempo”). A receita do sucesso? “Temos que ter ideias claras, o destino está em nossas mãos”, disse Bioli sucintamente.