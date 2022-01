Fraude descoberta por farmacêuticos romanos

A última fraude Sem Vox Para não se curvar ao dever da vacina e receber o mesmo Super chefe verde Os farmacêuticos romanos descobriram. Funciona assim: Nenhum vax envia um positivo Governo Esfregue bem com seu documento ou cartão de saúde na farmácia, ele volta dez dias depois e magicamente se apresenta como negativo. Nessa altura o ministério recebe o certificado verde e se o cliente o solicitar, a farmácia também o imprime. Não há vacina, mas liberdade máxima de acesso ao trabalho e à vida social.

A Federforma, um sindicato de farmacêuticos, emitiu uma circular aos membros alertando sobre “hostilidades” depois que foram formalmente denunciados à polícia. Nesse documento, o secretário Massimiliano Matteazzi e o presidente Andrea Cicconetti, para dar o cunho mais importante, devem, portanto, ser lidos com atenção, os swabs rápidos dos colegas cujos exercícios são realizados para sempre encontrar seu caminho através dela. Verificação atempada da correspondência com os dados constantes do documento de identidade e do formulário de aceitação, bem como no momento da prova.

Vacinação obrigatória na Áustria a partir de 1º de fevereiro: infratores multados em até 3.600 euros

Aviso dos farmacêuticos

De fato, os farmacêuticos deixam claro que as chances de pessoas infectadas com o vírus serem amigas de amigos ou parentes não são “frequentes”, porém, vão à farmácia fazer uma troca antigênica mostrando o documento de outra pessoa. O cidadão a que se referem. Em suma, desta forma a No vax obtém fraudulentamente um passe de cura verde válido por 6 meses.

A Federforma, por isso, apela a todos os farmacêuticos para que “prestem muita atenção às transmissões dos indivíduos” acima de tudo, e que não eliminem aqueles que não apresentem a devida identificação, para não desvirtuar os verdadeiros vestígios do vírus.

Os garfos

Mas e aqueles que estão dispostos a aproveitar a boa vontade dos farmacêuticos? Aparentemente muito inesperado. Acredita-se que professores, funcionários municipais e até membros da lei sejam suspeitos de agir fora da lei. Mas o primeiro truque do Green Pass, No Vox, será descoberto e os Carabinieri estarão a caminho. O No Vox é uma farsa, principalmente nas farmácias do centro que ficam muito próximas do local de trabalho.

“Mas esse fenômeno está se transformando em um leopardo, e ninguém é exceção. Tememos que por trás de tudo isso possa haver um mercado ilegal para quem paga e emite seus documentos”, explica um código branco.

A transformação da pessoa é uma fraude, e alguns consideram o No vax menos perigoso do que acessar um documento falso ou código QR gerado por hackers cibernéticos que entraram na Dark-Web ou em canais de telegramas patrocinados de “desobedientes”.