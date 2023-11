O Brasil sufoca – L’Osservatore Romano

Pantanal significa “cova funerária” em português. Mas hoje esta planície aluvial brasileira, reserva da biosfera e Patrimônio Mundial, se transformou em um monte de cinzas. Em 2023, um grande número de incêndios – mais de 2.300 só em Novembro – queimou um milhão de hectares de vegetação.

O governo do estado de Mato Grosso, na região de 200 mil quilômetros quadrados do Pantanal, declarou emergência ambiental por 60 dias para fortalecer o combate aos incêndios florestais. A situação é constantemente monitorizada pelas autoridades policiais e por satélites, enquanto os bombeiros se dividiram em oito nós diferentes, mobilizando aviões, helicópteros, barcos, navios-tanque e veículos.

Após os incêndios devastadores dos últimos dias alimentados por ventos fortes, ocorreram pelo menos oito ondas de calor incomuns em todo o país: ainda ontem, na cidade de Arazuay, no estado de Minas Gerais, uma coluna de mercúrio. Subiu para 44,8°C, há dois dias a temperatura chegou a 53°C no Rio de Janeiro.

Mas enquanto uma parte do Brasil sufoca com o calor, outra parte, a parte Sul, está inundada: nos últimos dias, fortes chuvas atingiram pelo menos 44 cidades, reduzindo-as ao estado de emergência. A situação mais grave ocorreu em Rio do Sul, no estado de Santa Catarina, onde as pessoas enfrentaram a segunda grande enchente desde 1983, quando o rio local atingiu o nível de 13,04 metros, matando 7 pessoas e desalojando 20 mil.

Calor e chuva dividiram o Brasil em dois. Mas, na realidade, segundo os meteorologistas, os dois factores são faces da mesma moeda: o aquecimento global e as graves consequências das alterações climáticas. (Isabella Pirro)