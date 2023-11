Forza Italia, avanço acima. Líder do grupo Gasparri no Senado – Corriere.it

A notícia ficou no ar por um tempo, mas até poucos dias todos negavam: “Não está na ordem do dia, falaremos sobre isso depois do congresso”. Em vez disso, a mudança ocorreu repentinamente na noite passada, sem quaisquer sinais ou conflitos específicos. Licia Ronzulli, ex-lealista de Berlusconi Após a morte de Berlusconi, ela foi gradualmente afastada do papel da poderosa czarina. Ele foi substituído por Maurizio Caspari como líder do grupo no Senado E Nomeado para o cargo de vice-presidente do SenadoColega na cadeira.

Operação Totalmente gerenciado por Antonio TajaniSecretário, mas de alguma forma agosto já é esperado – dizem -. Ela sabia que isso iria acontecer.”. Ela mesma contou na reunião que tomou a decisão “desde agosto” e conversou com o secretário sobre o assunto e o elogiou. Na verdade Ronzulli paga pelas relações difíceis com alguns senadores, mas sobretudo pelos ataques ao novo líder., culminando com uma votação contra La Russa como presidente do Senado um ano antes. Recentemente parecia haver uma restauração, pelo menos prevalecia uma unidade visual, mas não era suficiente. Além disso, a mudança na cúpula da FI resultou em uma forte redução dos elementos “falcões”: primeiro Cattaneo foi substituído como chefe da delegação (substituído por Barelli), depois o próprio Ronzulli como coordenador na Lombardia (assumido por Sorte), agora mude com Caspari com longa experiência.

Da comitiva de Tajani Eles ressaltam que ninguém deve ser "humilhado ou condenado ao ostracismo". – Cattaneo e Baracchini, da corrente Ronzulli, mantêm seus papéis no partido e estão na comissão de garantia do Congresso – e ele terá, de qualquer forma, um certo papel fundamental, pois já foi assinado um acordo com os dois. FdI e o Partido Democrata por terem sido eleitos vice-presidentes do Montessitorio. Não apenas isso. Ontem, Tajani quis se encontrar com Caspari e Ronzulli para explicar todos os aspectos da operação., diante do qual também viu Giorgio Mule, um dos homens mais fortes da seção crítica. "Manter o partido unido, há lugar para todos", era a ideia. Com um conselho: se a resistência interna voltar a se alinhar, conseguirá algo no Congresso, assentos e empregos. Resumindo, é melhor que todos não atrapalhem a busca pela ultrapassagem da liga no Campeonato Europeu..