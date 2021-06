Resumo, placar, câmera lenta e relatório da competição

O primeiro dia do jogo do grupo Euro 2020 entre Hungria e Portugal é válido no Frank Puskas Ground em Budapeste: resumo, placar, resultados, câmera lenta e notícias ao vivo

Estádio Allo “Ferenc Puskas” de Budapeste, Hungria e Portugal Eles se enfrentaram em uma partida válida pelo primeiro dia do Grupo F. Euro 2020.

Resumo Hungria Portugal 0-3 Moviola

1 ‘Início do primeiro tempo – Começa a competição da Puskas Arena!

4 ′ Dioco Jota Impecna Culasi – Final potente à entrada da área do avançado português, a melhor resposta de mergulho do guarda-redes adversário

15 F Acidente de avião entre Fiola e Semato – Chute ruim para ambos os jogadores que acordaram após alguns segundos

19 நெருக்க Cristiano Ronaldo perto de marcar – O campeão português recupera bem no lançamento do companheiro, mas acerta mal e Kulasi é desviado pelo pé.

30 ‘Outro erro de Cristiano Ronaldo – O número 7 português é alto, mas diante do cruzamento de Bernardo Silva a bola sai do lado.

36 ‘Título Sloy – O capitão da Hungria, Rui Patricio, foi visto do cruzamento de Salla

39 ‘a um passo dos benefícios do Dio Jota – Portugal puxa o passe de Semato para a frente e vê a resistência de Gulasi ao realizar mais um milagre para manter a sua equipa à tona.

43 ′ flop Cristiano Ronaldo – Cruzado de Bruno Fernandez da direita, a bola é filtrada na área e chega aos pés de CR7, que chuta feio e manda alto, destruindo incrível oportunidade de gol

45 ‘+ 1’ Fim da primeira parte – As equipes retornam ao vestiário no final de 0-0

46 ‘O início do segundo tempo – O desafio da Puskas Arena começa novamente!

57 ‘Tiro de Sally – O avançado húngaro dispara à longa distância e Rui Patricio está a responder

66 ′ Bruno Fernandez olha pela porta – Médio português tenta a sorte à distância, Kulasi estica-se e vira canto

74 ‘Sloy pede demais – O capitão húngaro exige um extra à sua direita: um tiro abaixo

80 ‘gol cancelado para Shawn – Gelo na arena Puskas: O árbitro Gagir não checou o gol do jovem húngaro e estava em uma posição irregular no momento de receber a bola. No entanto, para sublinhar, vire à esquerda e faça uma jogada maravilhosa para fechar o remate rasteiro num poste próximo

85 o objetivo do guerreiro – O lateral português chuta com um chute determinado e encontra a diversão decisiva de Órfão, zombando da intervenção de Gulasi

87 C Gols contra Cristiano Ronaldo – Trechos urbanos Rafa na região: CR7 substitui e dobra Gulasi

Gols contra 92 C Cristiano Ronaldo – Dobro para CR7, pega a área, lança a bola e coloca a bola na rede

Jogador em campo: Cristiano Ronaldo Boletins

Hungria Portugal 0-3: Resultados e Relatório da Partida

Redes: 85º Guerreiro, 87º Rick. 92 Cristiano Ronaldo.

Hungria (3-5-2): Perto; Podka, Orban, Sloy; Lowrensix, Kleinheisler (77 ig charuto), Nagy (90 ′ Varga R.), Schaefer (65 ′ Neko), Piola (88 ′ Varga K.); Sloy, Salloy (77 Shawn). Disponível: Bokton, Polla, Cherry, Dipus, Keskes, Long, Nicolix. CD.: Rosie.

Portugal (4-3-3): Rui Patricio; Semato, Ruben Diaz, Pepe, Warrior; Danilo, William Carvalho (81 ′ Sanchez), Bruno Fernandez (91m de Dinho); Bernardo Silva (70 ′ Rafa), Diego Jotta (81 ஆண்ட Andre Silva), Cristiano Ronaldo. Disponível: Fonde, João Félix, Lopez, Mendes, Neves, Ponto Pedro Concalves, Sergio Oliveira, Rui Silva. CD.: Santos.

Observação: Kagir (TUR).

Avisos: Ruben Diaz, Nego, Orban.