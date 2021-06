“Estamos morrendo. Volte, faremos o que você diz. “

“Por favor, pergunte a si mesmo, volte para casa. Estamos morrendo. Volte, faremos o que você nos disse. Estas são as palavras da mãe Saman Abbas Um escrito Notícias Abordado com a intenção de levar a filha para casa. Igual, ausente Reggio Emilia Depois de recusar um casamento arranjado, ele estava em uma comunidade protegida naquela época, a “armadilha” SMS enviada por Nazia Shaheen, que deve ter pretendido se aproximar de sua família alguns dias antes de seu desaparecimento.

Mais informações

Saman, o parente se defende: “Não tenho nada a ver com o seu desaparecimento”. Fotos recentes da menina em um vídeo

A notícia, segundo a Cassette di Reggio, é anterior à época que se seguiu à denúncia contra os pais da menina. A SMS enganou um homem de 18 anos que desapareceu por mais de um mês de Novella (Regio Emilia), que voltou para casa de uma comunidade protegida em 22 de abril e supostamente foi morto por sua família. A mãe da menina está sendo interrogada junto com seu pai Shapar – ambos fugitivos, que se encontrarão no Paquistão – pelo assassinato pré-jogo de seu tio Danish Hasnain, que se acredita ser o sujeito do crime e seus primos Nomanulhawk (fugitivo, agora considerado na Europa com seu tio Ijaz) Emilia está na prisão, a única pessoa presa desde sua prisão na França em 28 de maio passado, quando tentou fugir para a Espanha.

Saman foi filmado enquanto seus pais fugiam para o Paquistão no aeroporto de Milão