Competição de aulas de STEM: sintomas de teste, classificação. Ordem publicada no Diário Oficial

O edital de concurso normal com base no mérito e nas provas, publicado no Diário da República de 15 de junho, tem como objetivo o recrutamento de docentes para cargos gerais e auxiliares do ensino básico e secundário, turmas de concurso A020, A026, A027, A028 e A041

Quem pode participar da competição STEM

Apenas candidatos que se inscreveram até 31 de julho de 2020, Para competições normais de grau secundário I e II conforme especificado no DD. n. 201 em 20 de abril de 2020 para a classe de competição em questão. Com pequeno crescimento devido à Ordem Brunetta de 1º de abril de 2021 Isso permite que você cancele o exame antes de setembro de 2021 e traga os professores para a cadeira.

Provar

A prova escrita única e única para cada turma do concurso é composta por um conjunto de questões de seleção de turma destinadas a descobrir os conhecimentos e competências do candidato nas áreas da turma do concurso, bem como na produção informática, para identificar competências digitais. Utilização artificial de tecnologias altamente eficazes e dispositivos eletrónicos multimédia para melhorar a qualidade da aprendizagem e do conhecimento da língua inglesa ao nível B2 do quadro europeu comum para as línguas.

Na região onde o candidato se candidatou para participar no teste informático, existem administrações de 50 questões identificadas pelas secretarias regionais das escolas, das quais 40 questões são dirigidas pelo Ministro da Educação sobre os projetos apresentados no Anexo 20 de abril de 2020, n. 201 para uma única classe de competição, habilidades digitais e 5 habilidades do idioma inglês. Competição Classe A027 – Para Matemática e Física, 40 questões relacionadas aos programas são divididas entre 20 questões de matemática e 20 questões de física. Competição Classe A028 – Para Matemática e Ciências, 40 questões relacionadas a projetos são divididas em 20 questões de Matemática e 20 questões de Química, Física, Biologia e Ciências Naturais.

Cada questão consiste em uma questão seguida de quatro respostas, das quais apenas uma é correta; Uma série de 50 perguntas é dada aproximadamente a cada candidato. A duração da prova é de 100 minutos, sem prejuízo das horas extras especificadas no art. Lei 20 de 5 de fevereiro de 1992, n. 104. Sem pré-lançamento de perguntas.

A Administração reserva-se o direito de propor provas de caráter não contextual do mesmo tipo e modalidade de concurso, sempre que necessário, em função do número de participantes, mas garantindo a sua transparência e integridade para garantir o mesmo nível de seleção. Entre todos os participantes.

A avaliação do teste é realizada atribuindo-se 2 pontos para cada resposta correta e zero ponto para as respostas não respondidas ou incorretas. O teste é avaliado em no máximo 100 pontos e a pontuação mínima é aprovada por aqueles que marcam 70 pontos.

De acordo com o parágrafo 5, os aprovados no exame escrito podem comparecer ao exame oral, cujos títulos são elaborados pelo júri e realizados de acordo com os procedimentos especificados no art. 20 de abril de 2020 da minha Ordem Ministerial 9, parágrafos 7 e 8. 201.

A Comissão atribui um máximo de 100 pontos para a avaliação da prova oral. Os candidatos que obtiverem uma pontuação mínima de 70 em 100 serão aprovados no exame oral.

Portanto, haverá uma seleção competitiva mais simplificada no verão para trazer a cadeira a partir de setembro de 2021, 6.129 professores. A competição normal para a infância, primária e secundária terá seu início após todas as outras classes de competição, que podem ser seguidas entre o verão e o outono de 2021.

Quando o teste acontecerá

O calendário de provas escrito, desagregado por classe de competição, e respectivos procedimentos são publicados no Diário Oficial da República Italiana – 4ª Série Especial “Competições e Exames”, tendo em conta as regras de segurança, conforme determinado pela legislação em vigor.

A publicação do aviso anterior é publicada no site corporativo do Ministério e nos sites das secretarias regionais das escolas. A lista de locais onde será realizado o exame é contactada pelas secretarias regionais das escolas indicando a sua localização exata e o destino dos candidatos, sendo o exame realizado por edital publicado pelo menos quinze dias antes da data do exame. Registros e sites.

Este aviso contém o valor do aviso em todos os aspectos. A administração reserva-se o direito de adiar a implementação dos procedimentos por motivos organizacionais através do site do Ministério da Educação e de um aviso específico às secretarias regionais das escolas.

DECRETO