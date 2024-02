Partido Socialista – Morreu Ugo Intini, figura histórica do Corriere.it

Foi por muito tempo diretor do Avanti!, jornal socialista de Il Lavoro, Gênova. Ugo Indini ocupou cargos governamentais no segundo governo Amato (2000–2001) e no segundo governo Brody (2006–2008), ambos como Secretário de Estado Adjunto. Ugo Indini fez parte do Secretariado do PSI na década de 1980, onde ocupou o cargo de Gerente de Informação, Porta-Voz do PSI, representante do Partido Socialista Internacional, junto com Craxi. “Como socialista – recorda uma nota – Ugo Intini percorreu páginas importantes da história do nosso país a partir do observatório privilegiado do secretariado do PSI na década de 1980”, onde ocupou o cargo de porta-voz do PSI, chefe de informação. , com Bettino Craxi, representante da Internacional Socialista.