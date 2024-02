Rumores de despedida de Leo-Milan, Espanha: novo pretendente em português

O futuro incerto de Leo: A sua ambição de competir ao mais alto nível pode afastá-lo do campeonato italiano. Há também Barcelona.

O ciclo italiano de Leo, um dos diamantes da Série A, pode estar chegando ao fim. O PSG Já há algum tempo que existem clubes interessados ​​no jogador, mas não é o único clube.

Dos rumores das últimas horas “jogo“, parece Barcelona Raffaele Leo, atacante do Milan, está na mira no próximo Mercado de verão.

O Barcelona já sabe da sua preferência pelo número 10. Aliás, esta não é a primeira vez que o clube catalão demonstra interesse no jogador português, já que o Milan pareceu ter tido problemas para renovar o seu contrato no passado, vinculando-o agora ao jogador português. Clube rossonero por mais quatro anos.

Jorge MendesO homem que tenta retomar o controle da procuração do jogador pode ter um papel fundamental nas negociações, abrindo caminho para um possível acordo para a transferência do português.

O Blugrana Eles certamente acreditarão que Leão pode trazer grandeza Velocidade Na ala esquerda do ataque, acrescenta uma opção vital ao seu departamento ofensivo.

Barcelona: arrecadar dinheiro para esforço de cerco

Embora Problema econômico No Barcelona, ​​o clube está determinado a fazer pelo menos uma grande contratação na próxima janela de transferências. Atualmente, a empresa espanhola tenta lucrar com as vendas.Studio Barza“Espera-se uma receita de cerca de 200 milhões para isso.

Com estas chegadas, o Barcelona pretende fazer algumas adições, mas direcionadas, para melhorar a qualidade do plantel, que tem decepcionado na atual temporada e agora está muito longe do topo.

O contrato de Leo com o Milan termina em junho de 2028 e inclui cláusula de rescisão 175 milhões de euros, mas o Barcelona pode tentar um acordo com o clube rossonero para uma transferência mais conveniente. No entanto, a potencial transferência de Leo não será tão fácil devido à elevada valorização da empresa milanesa. Concorrência Outros clubes europeus estão interessados ​​em adquirir os serviços do talentoso avançado português.

Portanto, o futuro de Rafael Leo ainda está em jogo. Resta saber se o Barcelona conseguirá superar as restrições financeiras e a concorrência para garantir os portugueses e assim reforçar o seu plantel para os próximos jogos. O Milan, porém, não demonstrou descontentamento com o jogador.