Veneza recorreu contra a restauração da partida contra o Salerno

O Veneza recorreu ao Colégio de Garantia do CONI contra a retomada da partida contra o Salernitana. Situação

Notícia – O Colégio de Garantia do Esporte recebeu um recurso do FC SRL de Veneza contra a Federação Italiana de Futebol (FIGC) e os EUA Salernitana 1919 srl e Lega Nazionale Professionisti Serie A. O Tribunal de Recurso da FIGC concordou com a CU n. 213/18 O CSA de março de 2022 confirma a decisão do juiz esportivo na Lega Seria A, adotada com a CU n. 184, de 19 de fevereiro de 2022, o primeiro juiz do processo decidiu não utilizar as restrições previstas no art. 53 A NOIF para a disputa do jogo Salernitana-Veneza marcada para 6 de janeiro deixa a ação institucional necessária para a Liga Série A em relação à disputa pelo jogo.