6 Dicas Sobre PDFs Que Você Deve Saber

Trabalhar com PDFs pode ser muito melhor do que você imagina. Além de ler um documento nesse formato, você também pode personalizá-lo para que ele tenha o seu estilo. Isso é válido tanto para pessoas que desejam usar esse formato para fins pessoais, como profissionais.

As possibilidades vão desde criar um PDF voltado para respostas de aplicantes para uma vaga, até links que ajudem a direcionar o leitor para o local desejado. Confira a seguir 6 dicas que deixarão a sua experiência com PDF ainda mais interessante.

1 Crie formulários para receber respostas

A primeira dica para quem deseja ir além do uso padrão de PDFs é criar um formulário nesse formato. Para isso, será necessário usar um documento do Word ou então o LibreOffice. Você criará o formulário dentro do Word ou do LibreOffice e depois fará uma exportação dele como PDF.

É interessante ter um formulário como PDF para receber respostas de aplicantes para uma vaga de emprego, fazer uma pesquisa de mercado, ou então qualificar os seus clientes. Como o PDF é um formato amplamente conhecido e utilizado, ele possivelmente será muito bem recebido por quem deve preencher o seu formulário.

2 Extraia partes do documento

Muitas pessoas procuram a conversão PDF em Word para alterar um documento em PDF. Porém, o que elas não sabem é que você pode extrair partes do seu PDF e alterar a sequência dele como você preferir. A extração pode ser realizada dentro da própria ferramenta do PDF, bastando clicar em Organizar Páginas e depois em Dividir.

Você poderá fazer a divisão do seu arquivo PDF da maneira que desejar. Lembrando que a ideia é tornar mais fácil a organização do seu documento, sem que você precise ficar usando softwares terceiros para editá-lo toda a vez que quiser alterar a sequência de páginas que ele tem.

3 Combine diferentes arquivos PDF

Agora você sabe extrair partes de um PDF. Mas como combinar essas partes novamente? A Adobe Acrobat oferece uma ferramenta gratuita para fazer esse tipo de procedimento. O passo a passo é bem simples. Basta você selecionar os arquivos PDF que deseja mesclar e depois combiná-los na ordem que preferir.

Esse recurso é muito interessante para quem extraiu uma parte de um PDF, e quer combinar essa parte com outro PDF. Isso é útil principalmente para quem tem um PDF que é usado como macroconteúdo e pretende lançar newsletters, por exemplo, sobre esse PDF principal. Além disso, essa é uma boa estratégia de marketing, onde você disponibiliza partes do seu PDF gratuitamente, capturando o interesse da sua audiência para baixar o documento completo.

4 Use links rápidos dentro do seu PDF

A organização de um PDF faz toda a diferença para garantir que o leitor do seu documento consiga encontrar a informação necessária sem precisar ficar pesquisando manualmente. Uma boa prática, por exemplo, é ter um índice bem detalhado com cada uma das seções que o seu PDF tem.

O índice deve ser conectado diretamente com a seção que o usuário precisa. Isso deixará o seu documento mais eficiente e facilitará a leitura por parte do seu leitor. Para fazer esse procedimento basta ir em Ferramentas do seu PDF e depois em Índice. Caso você prefira, pode criar um índice no Word e depois salvar o arquivo como PDF.

5 Defina um rodapé e título para o seu documento

A sua marca deve estar presente em seu PDF. Por isso, certifique-se de incluir um rodapé com as informações de contato do seu negócio. Lembre-se também de criar páginas para o seu documento.

Tudo isso pode ser feito diretamente no Word, antes de você salvar o seu arquivo em PDF. Ao adotar essa prática você terá um documento muito mais personalizado e que passa mais credibilidade ao leitor.

6 Adicione arquivos para download em seu PDF

Você pode adicionar vídeos e imagens em seu PDF, mas é possível também adicionar arquivos para download dentro do seu arquivo. Um exemplo de uso desse recurso é comentar sobre algo que você está oferecendo de graça.

E, ao final do seu arquivo, oferecer um link de download onde a pessoa pode clicar e baixar a versão gratuita que você oferece. Além de link, você também pode usar uma imagem com o link anexado a ela. Fica a seu critério escolher a melhor opção para você.

Combine todas as dicas e deixe o seu PDF ainda mais interessante

Ao usar o PDF como formulário, extrair parte deles, combiná-lo, inserir links rápidos, organizá-lo e definir o rodapé e cabeçalho com o seu logotipo o seu PDF ficará muito mais interessante para o leitor. Lembre-se que, além de conteúdo, é necessário interatividade para engajar o leitor e fazer com que ele se interesse ainda mais pelo seu negócio.

“Pensador incurável. Aficionado por comida. Estudioso sutilmente charmoso do álcool. Defensor da cultura pop.”