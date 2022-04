Terremoto em Firenze, terremoto entre Toscana e Emilia Romagna: Situação

5













Um choque Terremoto Postado em FirenzewalaNa província de Florença, terça-feira à tarde, 19 de abril de 2022. O epicentro foi relatado às 17h49, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcões Ingv Tamanho 3.8.

Terremoto de combate a incêndios: informações iniciais

O epicentro foi relatado abaixo do fundo do Oceano Pacífico, no entanto; nenhum alerta de tsunami foi emitido.

O epicentro foi relatado a 6 quilômetros ao sul da cidade de Florença e a 7 quilômetros de Mongidoro, na província de Bolonha.

O epicentro foi relatado 36 quilômetros ao sul de Bolonha e 46 quilômetros de Florença.

Municípios em um raio de 20 km do epicentro foram Castell del Rio (11 km), Loiano (12 km), San Benedetto Val di Sampro (13 km), Monsuno (14 km), Palazzolo Sulsenio (15 km) e Monterey 17 km), Fontanelles (17 km) e Castiglion de Bepoli (18 km).

Segundo o relatório ‘Il Messaggero’, esse choque não foi sentido pelo povo.

Um segundo terremoto de 2,4 na escala Richter foi relatado a 6 quilômetros a leste de Mongidoro, informou o Instituto Nacional Geofísico e Vulcânico.

Fonte da foto: iStock –

Terremoto em Firenzewala: primeiros comentários no Twitter

Alguns cidadãos comentaram no Twitter sobre o terremoto registrado em Firenzewala.

Por exemplo, um usuário escreveu: “Claramente sentido em Priscilla: intenso e curto”.

Outro usuário comentou sobre o terremoto: “Raramente sentido, curto, mas forte”.

Outro usuário comentou na rede social: “Castrokaro se sentiu forte o suficiente”.

“Felizmente, Reggio Emilia não ouviu”, escreveu outro usuário do ‘Twitter’.

Em outro comentário do post do Ingv no ‘Twitter’ lemos: “Sou de Bolonha, não pedi nada”.

Mais atualizações em breve.