Vinitali 2024, a feira do vinho começa em Verona: expositores e programação

O teste decisivo do país é o álcool. Vinithali 2024 está chegando (14 a 17 de abril) e segue para Verona, Itália. Um campo que provoca debate e provoca debate. Traz história, cultura, tradição, harmonia. Mas com uma indústria que emprega 303 mil pessoas, também há riqueza. Todos os números revelados pela pesquisa “Tirando o vinho da Itália – mergulhando no copo meio cheio” apresentada pelo laboratório de vinhos Uiv Vinitaly na tarde de domingo, 14. Dia feito na Itália, que cai no dia seguinte, 15 de abril. Um setor questionável, mas firme, encontra na Vinitali sua principal vitrine: são 4.300 expositores, 1.200 compradores de topo e 30.000 operadores estrangeiros de mais de 140 países, números que combinam um papel razoavelmente importante para os negócios. O centro de Verona acolhe os amantes do vinho Vinithali e a cidade.

O programa é muito rico. Masterclasses dos melhores vinhos italianos, dos cem anos do Chianti Classico à vertical do Brunello di Montalcino, rótulos tricolores “sob pressão”, selecionados pelo mestre do vinho Gabriele Corelli, as mulheres da Polgari. Categorias no mundo até “4 “B” Barbaresco, Barolo, Brunello, Polgari e Supertuscans”. Depois, a crise dos vinhos tintos, das mulheres dos sommeliers de vinho, das convenções de consumo geracional. Fóruns que analisam a fase de incerteza vivida pelo setor: queda nas vendas, nas exportações e no consumo, mas com boa estabilidade de valores. Uma série de degustações ricas, novidades e curiosas iluminarão o espetáculo, incluindo diversas joias internacionais (os vinhos sul-africanos serão os protagonistas no Polexbo na terça-feira, às 16h30, para degustar um). Um vinitali reflexivo – os medos não diminuíram – mas esperançosos, onde profissionais amantes do vinho na Itália se encontram para fazer negócios, conversar e ler entre uma passarela VIP e outra (entre os políticos atuais, o Primeiro Ministro Geórgia Meloney, Ministro da Agricultura Francesco Lolloprigida, Isso é cultura Gennaro Sangiuliano e Titular de Relações Exteriores Antonio Tajani, mas também são esperados artistas e jogadores de futebol).

A cerimônia de abertura será realizada no domingo, dia 14, às 11h. No Auditório Verdi: números, testemunhos, na presença, entre outros, do Veronafiere Federico Bricolo e do CEO Maurizio Danes e o estado da arte do mundo do vinho. A Ministra Lolobrigita também estará presente de Franciacorta, onde foi realizada a primeira Conferência Mundial do Vinho na Itália, e de Verona para a exposição. “Nos últimos dias, em Franciacorta e Verona, está prevista a primeira conferência internacional do vinho, organizada pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (Oiv) durante a celebração do centenário da fundação – disse o Ministro da Agricultura. Giorno – Carlino – Entrevista em Nazionale. – Um evento de extraordinária importância. É a OIV Este é o primeiro encontro de nível ministerial em produção, qualidade e consumo consciente deste país. É um evento de alto nível com operadores da indústria de todo o mundo. É sinônimo de excelência e qualidade.”

Um Vinitali olhando para Millennials e GenZ em novas tendências, como dealgoals, inteligência artificial e tampas de rosca, dá aos jovens uma plataforma: 11h na sala A (1º andar, bloco 10) Jovens para Jovens: Jovens produtores encontram jovens comunicadores (Paolo Masoprio e Marco Gatti ).

Para quem gosta de bolhasGrande Degustação “Cool Under Pressure” de Corelli na segunda-feira às 15h: “Degustaremos 12 bolhas italianas, as mais reconhecidas Giulio Ferrari e as mais revolucionárias, como a Dosagem Zero de Ca del Bosco. Bombino à base de Apulian D'Araprì, Aglianico e Montepulciano à base de Murgo sull'Etna e outros: todos vinhos espumantes com uma história interessante e um perfil sensorial identificável”.

Uma curiosidade. Na época de Vinitali, o “La Dolce Vita Orient Express” parou em Verona, o primeiro empreendimento italiano de hospitalidade de luxo por trem. “La Dolce Vita Orient Express Vinital Lounge” estará em exposição na área externa Hall 9-11, onde serão selecionados os seis vinhos destaques que estarão na exposição, representantes do norte, centro e sul da Itália, que se tornarão parte disso. A carta de vinhos do trem. O chef três estrelas Heinz Beck assinou o menu.

Aqui está o calendário de eventos: https://www.vinitaly.com/en/events-calendar/?page=6&activeFilter=AdvancedFilter&exhibition=18848&category=-1&idioma=Italiano

