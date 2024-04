Irã apreende navio “ligado a Israel” no Estreito de Ormuz 25 tripulantes a bordo. EUA: “Set Them Free” – Vídeo

Um navio mercante de bandeira portuguesa foi abordado e capturado após um ataque no Estreito de Ormuz, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Um ataque de helicóptero foi realizado pela Guarda Revolucionária Iraniana. A televisão estatal de Teerã confirmou que as forças da República Islâmica assumiram o controle do navio e disse que ele estava “ligado a Israel”. Aeres é um navio da Mediterranean Shipping Company (MSC), um grupo internacional com sede em Genebra. “O porta-contêineres Mcs Aries foi capturado por forças especiais marítimas durante uma operação com um helicóptero perto do Estreito de Ormuz”, escreve a agência de notícias IRNA de Teerã. O navio “arvorava bandeira portuguesa – prossegue a agência – e é gerido pela empresa Zodiac, pertencente ao capitalista sionista Iyal Ofer, e dirigia-se para águas territoriais iranianas”. A MSC disse que havia 25 tripulantes a bordo.

Imagens do ataque

Assisti a um vídeoImprensa Associada Posteriormente, circulou nas redes sociais – aparentemente relacionado ao evento – mostrando um helicóptero se aproximando do navio e comandos armados atacando o navio antes de capturá-lo. Umkto, Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, foi o primeiro a relatar o acidente no estreito que separa o Irã de Omã. eu'abril O vídeo não pôde ser verificado imediatamente, mas desde 2019 Teerã se envolveu em uma série de apreensões de navios na região e lembrou que “os ataques anti-navios se devem à rápida evolução das tensões com o Ocidente”. Progresso do Programa Nuclear”.

Preocupações americanas

O ataque ao navio ocorre em dias de tensões elevadas entre Israel e o Irão: relatórios de inteligência ocidentais insistem que um ataque em grande escala do regime do aiatolá contra o Estado judeu é iminente em resposta ao ataque de 1 de Abril a Israel. Embaixada do Irã em Damasco. Não está claro se a apreensão do navio será considerada o primeiro elemento de um possível ataque multifacetado ou de uma antecipada retaliação iraniana. Tribunal de Dowd. Atualmente não há reação oficial das autoridades israelenses em relação ao ocorrido no Estreito de Ormuz. Em vez disso, foram os Estados Unidos, através de um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, que condenaram “fortemente” a apreensão do navio “em águas internacionais” e apelaram à sua libertação imediata, afirmando que a tripulação capturada tinha sido “supostamente comprometida”. ” Cheio de cidadãos indianos, filipinos, paquistaneses, russos e estonianos.” Não havia israelenses ou mesmo ocidentais no navio, como ele disse. Há preocupação sobre o que acontecerá nas próximas horas, quando Joe voltou esta tarde de Delaware para As “consultas urgentes” na Casa Branca sobre a crise no Médio Oriente são uma prova disso.

Arquivo de fotos: EPA/US NAVY, 2020

