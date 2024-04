Vinithali: A 56ª edição está em andamento. Inadvertidamente: os vinhos Abruzzo são os protagonistas

(REGFLASH) Verona, 13 de abril. – A 56ª edição da Vinithali, exposição internacional dedicada aos vinhos, começa amanhã (14 a 17 de abril). O Espaço Abruzzo (localizado no centro do Pavilhão 12 da Veronafière), com uma área de 1.500 m2 renovada em relação às edições anteriores, acolhe este ano mais de 50 empresas vinícolas de Abruzzo. Vinithali possui quase uma centena de instituições regionais. Um estande montado pelo Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo oferece degustações temáticas e master classes. Mais de 350 rótulos de vinhos, selecionados pela garrafeira regional, estão à disposição de compradores e visitantes. A introdução de quatro novas 'sub-regiões' provinciais estabelecidas após alterações nas especificações de produção dos quatro DOC regionais em Vinitali, tanto tintos como brancos, são consideradas os pilares do “modelo Abruzzo”: Colin Pescaresi; Colinas Téramo; Terras de L'Aquila; As terras de Cheeti. No verão de 2023 estreia a marca conjunta “Trabocco Spumante d'Abruzzo Doc” do Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, nas versões branco e rosé. O vice-presidente responsável pela agricultura, Emanuel Imprudente, participará de um Vinitali reconfirmado após as eleições de 10 de março. “Esta será uma edição importante para os vinhos Abruzzo, que visa crescer e conquistar novos mercados – vice-presidente Emanuele Imprudente – começando pelos vinhos brancos autóctones e Cerasuolo d'Abruzzo estes vinhos – terminando Imprudente – juntamente com o nosso Montepulciano d'Abruzzo, um grande número organizado durante os quatro dias de Degustações e Masterclasses Vinitali.” Paralelamente dedicada ao vinho, está prevista em Verona a 28ª edição do “Sol”, dedicada ao azeite: participam no evento 15 empresas agrícolas de Abruzzo. (REGFLASH) GILPET/240413