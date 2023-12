Acordo de estabilidade, o “silêncio ensurdecedor” de Giorgia Meloni, a falsa entrevista de Giuseppe Conte com o primeiro-ministro

Giuseppe Conte assume o papel de entrevistador em uma sessão de perguntas e respostas imaginária com Giorgia Meloni diante de Bruno Vespa. Longos suspiros, pausas e “não sei” foram as reações do primeiro-ministro a uma montagem em vídeo de uma “entrevista falsa” publicada nas redes sociais pelo líder do movimento 5 Estrelas. O objetivo, escreve Conde, é denunciar a “surdez”. […]

Durante dias, Giorgia Meloni nada disse sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o acordo europeu que estrangulará a economia italiana e trará cortes de 10/15 mil milhões por ano. Diante desse silêncio ensurdecedor, tentei imaginar o que… pic.twitter.com/Kk886uOL5f – Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 23 de dezembro de 2023

“Georgia Meloni nada diz sobre um acordo europeu, o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isso estrangularia a economia italiana E traga Cortes 10/15 bilhões por ano. À luz disso Silêncio ensurdecedorTentei imaginar como seria Conversação Com ela”, escreve o líder do M5 nas redes sociais, publicando um vídeo de uma “entrevista falsa” com o primeiro-ministro.