Mas Castro está na pole

Santiago Castro é o primeiro nome da lista de Sartori e Di Vaio, que busca complementar Zirkzy no mercado de transferências de janeiro. Porém, notícias chegam de Inglaterra: o Wolverhampton, que estava no caminho de Van Hoojtong, propôs o português Fabio Silva (21), que cresceu entre o Benfica e o Porto, que comprou em 2020 por mais de 40 milhões.

Como o menino não conseguiu se firmar na Premier League, os ingleses o emprestaram em 2022 ao Anderlecht, que buscava um substituto para Zirksy, que voltou ao Bayern e depois comprou do Bologna: 11 gols e 4 assistências para ele. Também teve experiência de empréstimo na Bélgica e no PSV (19 jogos, 5 gols e 2 assistências). Não é prioridade agora devido ao salário líquido de 2 milhões e ao desejo do jogador de garantir uma vaga observada por Monza e Gênova. Isso não quer dizer que seu nome não voltará aos noticiários.

Mas a prioridade é Castro, a quem Vélez pede 9 milhões de euros. Bolonha reflete e recebe informação: é claro que é preciso um perfil que não altere o equilíbrio do balneário e compreenda a situação: estar diante de um Zirksi que fala por toda a Europa e cujo percurso, no verão de vista, tem prioridade para Milan, Inter, Napoli, Juventus e Bayern.

E por isso Castro é considerado um grande perfil e o argentino Kondoo (22) do Argentina Juniors também é procurado com ele: ambos deverão fazer parte da seleção olímpica e poderão ser convocados para a seleção entre janeiro e fevereiro: integrar nos próximos meses, traga-os para o papel se necessário, para a próxima temporada Também é usado para preparar, pois quem aceita a mortadela precisa saber quem está na sua frente, e o espaço pode ser limitado no início.

A administração aguarda o retorno da Saputo do Canadá para determinar o orçamento disponível para iniciar as negociações de um empréstimo com direito ou obrigação de compra com a Velez.

Marcelo Giordano