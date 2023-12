Giorgetti votou contra o MEE e Crocetto também. Melonie votou não, Rosella e Valditarah disseram sim

Apenas dois ministros da FdI e da Lega no actual governo votaram sim ao acordo MEE existente, que foi aprovado pelo parlamento italiano em 2012, quando Mario Monti estava à frente do governo. Eugenia Rosella, atual Ministra da Família, e Giuseppe Valditara, atual Ministro da Educação Pública e Qualificações, tiveram apenas dois sim. Porém, ambos jogavam no PDL da época, não nos formatos atuais.

Uma questão para arbitragem honrosa, mas em detrimento de Giuseppe Conte

No entanto, o atual ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, opôs-se ao acordo do MEE, seguindo sinais da Liga que se opunha ao governo Monti. Embora fosse membro do PDL, o atual ministro da Defesa, Guido Croceto, também votou contra o seu grupo e, poucos meses depois, foi um dos fundadores da Fratelli d'Italia, junto com Giorgia Meloni e Ignacio La Russa. . Ao contrário do que foi dito no parlamento pelo líder do M5S, Giuseppe Conte, Meloni não ratificou o acordo do MEE na altura, apesar de ser deputado do PDL. Dos registos da Câmara de 19 de julho de 2012, verifica-se que o atual Primeiro-Ministro não participou na votação dos artigos que estabelecem o Mecanismo Europeu de Estabilidade ou do texto final do Tratado. La Russa também não participou na votação e, no final, ninguém do grupo de liderança Fratelli d'Italia aprovou o acordo, cujo novo texto de reforma foi agora rejeitado. Poderia também ser para o honorável júri solicitado pelo conde Ann Maloney: na verdade, ambos fizeram alegações infundadas.

Não eleitores e apoiadores de 2012: Aqui estão as surpresas

Mesmo o actual Ministro dos Assuntos Europeus, Raffaele Fito, não participou na votação do MEE, enquanto activos no PDL, ambos os actuais líderes dos grupos parlamentares do FdI decidiram abster-se: Tommaso Foti fê-lo na Câmara dos Representantes e Lucio Malone no Senado. Entre os que deixaram o PDL estava Laura Ravetto, que atualmente joga no campeonato. Em vez disso, a actual membro da Liga do Norte, Giulia Bongiorno, e o actual Vice-Ministro da Economia, Maurizio Leo (FdI), votaram a favor do MEE após a referência de votação do PDL.

Porque hoje o ministro da Economia teria dito sim

Giorgetti, que tem sido contra o MEE, diz hoje que “como ministro da Economia” teria dito sim a um novo acordo contra o boletim de voto da liga. Uma instituição política que tenha em conta os perigos de um não expresso pelo Parlamento italiano é um sim. A recente rejeição de um acordo ratificado por todos os outros Estados-Membros da UE que o impede de entrar em vigor inevitavelmente esfria as relações entre a Itália e as instituições europeias. Isto não aconteceu exactamente no dia seguinte à aprovação de um novo acordo de estabilidade, cuja aplicação será mais discricionária do que no passado, sobretudo ligada às negociações entre cada país e as instituições europeias. Manter boas relações pode ser decisivo para salvar suas contas. Tê-los mal pode se transformar em um desastre.

