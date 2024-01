Campeonato de Portugal, Previsão Guimarães-Arouca

Destaque para a partida que encerra a primeira rodada Liga Portugal, voo alto português. O anfitrião respeitará Guimarães (6 vitórias e 2 derrotas em casa), que pretende melhorar o quinto lugar classificação legitimar as suas ambições europeias. À frente está o balanço aproximarUm time que luta para não ser rebaixado: média de um ponto por jogo e última partida igualando o valor do adversário, um duro golpe na autoestima: 0 a 3 com Benfica.

Aquele que supera as probabilidades

Um mês atrás Guimarães Ele os venceu por 3-2 em casa Jogo Lisboa. Sete resultados úteis para os donos da casa, o que é preciso para vencer a partida com o apoio de uma torcida amigável. E este comentário Casa de apostassucesso Guimarães Você joga a 1,90 Cplaycontra 1,88 Bwin e 1,87 pol. Eurobet. Será assim Vingança Parece que está nos últimos quatro precedentes Nunca venceu com o Arocca: 2 empates e 2 derrotas.

O Arouca vem de cinco jogos com três ou mais golos neste campeonato. Três 2,5 abaixo Seguidamente em vez de Guimarães, então o Adição abaixo de 1X+3,5 Parece um compromisso apropriado.