Lutas Honrosas nos Séculos XIX e XX | Notícias | Universidade de Florença

Entre os séculos XIX e XX a luta foi considerada um valor importante na organização das relações sociais e uma séria defesa do respeito. Conferência Internacional arranjado Quinta-feira 23 de novembro e sexta-feira 24 da Universidade de Florença.

Direito à iniciativa “Luta e Honra entre os Séculos XIX e XX: Uma Perspectiva Interdisciplinar.” e produzido por Departamento de Letras e Filosofia (DILEF)de Departamento de Ciências Políticas e Sociais (DSPS) e de Universidade para Estrangeiros de Siena. Utilizando representações literárias, artísticas, teatrais e cinematográficas – e um exame do léxico associado ao combate – a conferência aborda o evento numa perspectiva interdisciplinar. Através de pesquisas históricas, antropológicas, jurídicas e filosóficas, serão explorados os fatores que promoveram a sua aceitação social a longo prazo, bem como as razões do seu apelo contínuo no imaginário popular, apesar das mudanças em curso.

O evento está aberto Quinta-feira, 23 (9h30 – Campus de Ciências Sociais Novoli, Piazza Ugo di Toscana 5, Edifício D.15, sala 005) Saudações de Marco Pontempi, Diretor do Departamento de Ciências Políticas e Sociais e de Carlo Sorrentino, Presidente da Escola de Ciências Políticas “Cesare Alfieri”.

Continuará na sexta-feira, 24 (9h – Departamento de Letras e Filosofia – DILEF – Via della Pergola, 60 – Sala Orpatello), com discurso de boas-vindas da Diretora da DILEF, Simone Magherini. Em dois dias, juntamente com acadêmicos de outras universidades italianas e estrangeiras (de Espanha e Hungria), palestrantes da UNIFI, entre outros, Irene CampacourtyProfessor de Literatura Italiana e Coordenador de Pesquisa, E Gabriel PauliniUm professor de história moderna, além de professores Michaela Graziani (Literatura Portuguesa e Brasileira), Michaela Landy (literatura francesa) e Raffaella Chetty (Linguística Italiana), e a um pesquisador em filosofia política Mirko Alagna e ao médico pesquisador Laura Diafani. Eles moderam os dias Luca Mannori, Luca Degl’Innocenti E Francesca Castellano.

A conferência faz parte Projeto PRIN 2022 “Questões de Honra: Imagens, Representações e Realidade da Luta na Cultura Italiana do Risorgimento ao Fascismo”, em que a Unifi preside o Departamento de Letras e Filosofia e realiza atividades de pesquisa integradas com a Universidade para Estrangeiros de Siena. . Um dos sites do sistema de bibliotecas universitárias Exposição virtual No caso do Duelo, pertencente à Universidade Florentina, o livro promove a tradição