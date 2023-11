Polêmica sobre Lolloprigida: “O trem está atrasado, Friciarossa para para expulsar o ministro”. Renzi e M5S: renúncia – Corriere.it

Uma nova controvérsia assola o ministro da Agricultura, Francesco Lolloprigida. Um Frecciarossa transportando um representante da FdI parou para permitir o desembarque do ministro, pois o comboio estava atrasado.. Freciarossa é uma parada incomum em Torino-Salerno, na estação Ciampino, a poucos quilômetros ao sul da capital. Descer com Lolobriquita – diz ele Realidade diária Ao dar notícias – apenas uma ou duas pessoas, relacionadas com a comitiva do ministro. Parada confirmada pela Trenitalia Al Fatto e antecipada pelo Regulamento Ferroviário. De facto, explicam fontes internas da Trentalia, o pedido da Trentalia foi satisfeito devido às condições de segurança e regulamentares do serviço. A Freciarossa 9519, que saía de Turim às 7h de ontem com destino a Salerno, sofreu um atraso de 111 minutos devido a uma falha na rota de Roma e Nápoles. Foi precisamente nesse comboio que Lolobrigitta embarcou, no terminal de Roma, por volta das 12 horas. O ministro deslocou-se a Nápoles Afracola, de onde se dirigiria a Kaivano para a inauguração do novo parque urbano. Devido ao atraso, optou-se por sair no carro azul. Fontes próximas do ministro – descreve a verdade – “A ausência do governo teria sido uma desilusão para muitos que aguardavam o início do evento, sobretudo crianças e estudantes que acorreram à escola. empresas. Infelizmente o trem atrasou cerca de 100 minutos. Não decepcionem os cidadãos e respeitem o compromisso que Kaiwano assumiu com a comunidade. , o ministro teria até ido a pé”.