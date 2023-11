Universidade Católica, Conferência sobre Vulnerabilidade e Desenvolvimento Humano Integrativo

Não perca nossas atualizações, acompanhe nosso canal Telegram: Ir para o canal

Com base na implementação e impacto dos projetos integrados no projeto “Desenvolvimento Humano Integrado”, a conferência “Impacto (e Bem Comum)”, promovida pela Universidade Católica Portuguesa, terá lugar nos dias 23 e 24 de novembro, na sede da universidade, em Lisboa. e na redação da revista Brotéria (Rua de São Pedro de Alcântara – Lisboa). A iniciativa é promovida pela Escola Doutoral da Universidade Católica Portuguesa, que tem como objetivo promover a excelência na formação doutoral, promover a internacionalização, a responsabilidade ética e a interdisciplinaridade. Os participantes do programa “Desenvolvimento Humano Integrado”, juntamente com especialistas do mundo académico e de setores-chave da sociedade, irão “discutir os caminhos a seguir com base nos resultados dos projetos de investigação para a construção atual, refletindo o futuro da humanidade e o bem comum . “. Tal como anunciado pelos organizadores, o tema dos dois dias será analisado a partir “das potencialidades e impactos do valor social dos media, da resiliência intergeracional à migração das mulheres e dos impactos na educação”.

Fonte: Agensir