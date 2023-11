Automobilismo. Uma nova etapa para Faccioni: 4 horas em Magni Corse à noite

Jacopo Faccioni, na companhia do inglês Falvey e do português Peters, ao volante de um Ligier Jsp3, no circuito Magny-Cours, em França, na prova final válida por 4 horas (a última terá lugar no dia 26 de novembro em Le Castellet do Campeonato Europeu Ultimate Cup.

A corrida teve algumas peculiaridades: originalmente era realizada à noite, apenas com faróis fornecidos aos carros concorrentes e pista apagada; O reabastecimento não é realizado na área dos boxes, mas em outro local da pista; O sexto tempo de qualificação de Faccioni e companhia foi determinado pela soma dos três melhores tempos alcançados por cada um dos três companheiros; A classificação final foi calculada com base em classificações absolutas e por categoria. O trio terminou em sexto lugar geral, terceiro no grupo.

“Nunca corri à noite – diz o piloto de Forli – felizmente a única vez que não choveu foi durante a corrida, depois de três dias de chuva forte. exceto pelos 3.040 minutos de testes no simulador, Portimão em Portugal, e eu nem conhecia os pilotos que dividiram o carro comigo. Não sei, a última vez que dirigi o carro na pré corrida só em um pista completamente molhada e com pneus de chuva, então digamos que estou satisfeito com o resultado final que nos permitiu subir ao pódio da classe. Nosso engenheiro de corrida dizia que estávamos em condições de vencer a corrida; é quase inacreditável depois de quatro horas de corrida., os primeiros 6 carros estavam todos na mesma volta e nós – conclui Faccioni – estávamos alguns segundos atrás da tripulação que venceu a geral”.

Villa Fábio