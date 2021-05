– Se Alegri voltou, por que o mandaram embora há dois anos?

O Juventus No final da temporada, ele pode fazer uma série de mudanças, primeiro na equipe executiva e depois tecnicamente. Na verdade, Fabio está falando sobre a despedida da Paradigm, o diretor de esportes pode estar no Manchester United ou no Bayern de Munique. Em seu lugar, poderá ser promovido Federico Cherubini, que já faz parte da equipe técnica da Juventus. Apesar dos rumores do Reino Unido sobre o interesse da Juventus por Luis Campos, o atual técnico do Napoli, Cristiano Giundoli, irá substituí-lo.

O guia técnico também pode mudar. De acordo com os últimos rumores do mercado, independentemente de como a temporada termina Juventus, Pode libertar Birlow. Como alternativa possível falamos de Zinedine Zidane, Massimiliano Alegri, Giambio Casperini, Simone Insaki e Gennaro Katuzo.

Ele viveu neste assunto também Antonio Casano. Um convidado do canal Bobo TV de Christian Vieira disse que a decisão da Juventus de confiar em Allegri depois que o ex-técnico toscano foi expulso há dois anos foi “extraordinária”.

Antonio Casano volta a Massimiliano Alegre Juventus

O ex-jogador Antonio Casano falou sobre seu retorno à Bobo TV Allegri na Juventus.

Na verdade, ele declarou: “Se Alegri voltar, por que o mandaram contratar Sari há dois anos?”.

Depois acrescentou: “O que está a fazer a Juventus, um passo à frente e sete passos atrás?”.

Casano anunciou que pode se tornar o próximo treinador da Juventus, Simone Inzaki, se não for. De acordo com o ex-talento de Barry, é improvável que Bianconeri contrate um treinador estrangeiro.

Mercado Juventus

A Juventus pode revolucionar a gestão e o corpo técnico, mas também a equipe. A falta de qualificação para a Liga dos Campeões pode, na verdade, levar a muitas despedidas. Devido à falta de receitas para participar na maior competição europeia, é inevitável.

Isso inclui Alex Sandro, Adrian Rabiot, Aaron Ramsay, Federico Bernardecci e Cristiano Ronaldo. Existem relatos conflitantes sobre os portugueses.

Alguns jornais desportivos argumentaram que é improvável que os portugueses fiquem na Juventus se não jogarem na Liga dos Campeões Bianconeri. Outros falam da sua estadia por razões económicas: é difícil imaginar que mesmo as grandes empresas europeias possam gastar muito dinheiro num cartão e nos salários de portugueses.

