Drake: ‘O governo está investindo nas mulheres e na oportunidade de ter filhos’ – Política

“A Itália sem filhos é uma Itália inacreditável e não planejada. É uma Itália que está envelhecendo e desaparecendo lentamente. O governo está trabalhando em muitas frentes para ajudar casais e mulheres jovens”, disse Tragie sobre a taxa de natalidade em Roma. Listei no Parlamento as atividades para jovens, mulheres e famílias no Programa Nacional de Recuperação e Recessão, incluindo “Criação de Escolas e Pré-escolas, Extensão em Tempo Integral e Melhoria da Infraestrutura Escolar”. . “Políticas ativas de emprego, um importante investimento em habilidades científicas e estagiários. No geral,” cerca de vinte bilhões de atividades, números que nunca foram atribuídos antes. O NRP também inclui uma seção de promoção de negócios “como condição para a participação no programa”. Para empregar mais mulheres e jovens ”.

“A consciência da importância de ter filhos é um produto para melhorar a condição da mulher, mas ela não se opõe à libertação. Por isso, o governo deve seguir essa nova consciência. Continuar a investir na melhoria das condições das mulheres. E da sociedade – manter mulheres. E os homens – podem ter filhos “, disse o primeiro-ministro. Mario Tracy disse à taxa geral de natalidade.

“O pagamento único global é dedicado à assistência financeira às famílias com filhos. Esta medida entrará em vigor a partir de julho para os trabalhadores autônomos e desempregados que não têm acesso ao dinheiro da família. Em 2022, vamos expandi-la para todos os outros trabalhadores. Veremos um aumento nos cheques que eles têm no futuro imediato. ” Mario Tracy diz isso aos estados gerais da taxa de natalidade. “Os recursos são superiores a US $ 21 bilhões, além das ferramentas atuais para pelo menos seis famílias. Um único cheque estará disponível nos próximos anos, uma daquelas atividades que marcam época que nunca pensamos ser possível no próximo ano.”

“Finalmente – disse o Papa – foi tomada a decisão de tornar uma lei para que cada criança nascida na Itália seja única e globalmente definida. E colocar as famílias no centro. Se as famílias não estão no centro do presente, há sem futuro; mas quando as famílias vão embora, tudo começa de novo. “

“Acho que – acrescentou o papa – que as mulheres trabalhadoras devem ser encorajadas a ter filhos ou a cobrir o estômago. Como uma mulher pode ter vergonha do mais belo presente que a vida pode oferecer? Uma mulher, mas a sociedade deveria ter vergonha porque uma sociedade que não acolhe a vida deixa de viver. Espero levar! ”.