Encontrar Bruno Fernandez Agora, isso significa que não houve foco no futebol mundial nos últimos 7/8 anos. Divindade português Ele sempre foi um guerreiro de qualidades indiscutíveis. Ele sempre foi alguém que tecnicamente nunca deixou ninguém com ciúmes. Alguém que sempre almejou ser o número um em sua função e uma grande equipe. A partir de Novara uma Manchester. Seu sonho, ou melhor, objetivo foi cumprido.

Técnica, visão de jogo, tiro à distância. Um ativo de futebol do qual nem todos podem se orgulhar. Trate o balão como gostaria de tratar qualquer esfera: com pureza. Quando sai de seu pé, a bola brilha com sua própria luz.

Na liga inglês Aprendeu muito a correr, a ajudar a equipe na fase defensiva e a se sacrificar como todo mundo. Então você se torna um jogador completo: não apenas a vitrine, mas muito trabalho de bastidores. Com o número dezoito, atrás do primeiro nó, o português Ele se tornou um jogador total.

Como eu disse tarde Boskov:

“Ele vê estradas onde outros vêem caminhos”.

Nunca uma bola pequena, nunca um passe para seu próprio propósito, nunca uma jogada para ajudar a mudar a ação na web. PARA Novara cresceu, UMA Udin Esta é uma vista Génova Explodiu, um Lisboa Tornou-se grande, um Manchester Esse é um Ré.

Um “verdadeiro” no campo. Algo na costa vermelha mancuniana Eles não viram por um longo tempo. Não. Beckham e Giggs Eles tinham esse centro, esse brilho em campo. Provavelmente, lembrando do último rei O demônio vermelho Dentro Teatro dos sonhos, Devemos perturbar sua majestade Eric Cantona. Personagens diferentes, números diferentes, personalidades diferentes, mas a mesma majestade e centro no retângulo verde Old Trafford. Bruno Fernandez Nas pegadas de adultos.

Além de correr, grade e sacrifício, ele também aprendeu a marcar pontos Liga Premiada. Na atual temporada, ele é um meio-campista, com mais gols em seu crédito se você pode defini-lo como tal. Em seu quartinho Novara, Filho Bruno Fernandez, Ele não conseguia nem sonhar com isso. 37 jogos em 71 jogos e meio ano no futebol inglês, Chegou em janeiro de 2020. Muito para um jogador construir em sua primeira experiência É grande E para quem nem brinca perto da porta. Embora ele nunca tenha sido, os objetivos parecem estar em seu sangue Artilheiro. Uma pessoa que é proficiente em atirar e tem uma inteligência muito sutil para entender quando ir e quando ficar. Tudo isso o levou a se tornar o maior artilheiro do clube.

Do ponto de vista técnico e tático, a evolução Fernandez Sempre mostrou grandes qualidades em campo e é uma novidade absoluta em termos de gols. Ele nunca tinha feito tanto em sua vida. Ele se aproximou dessas médias enquanto estava dentro Portugal; Mas conseguir muitos pontos em um campeonato é um ritual para alguém com suas qualidades. PARA Udin Marcou sete gols em dois anos Samptoria Por uma temporada. PARA Lisboa Com 56 gols em três anos, está começando a se transformar em uma bomba indubitável Emocionantes períodos de pico (2018-19). Evolução quase sem sentido. Brisa Oceânica portuguesa Seu magnífico capital deu-lhe uma grande mão.

Bruno Fernandez Um jogador de Manchester United. Nós entendemos isso. Ele se torna cada vez mais um mestre Old Trafford. É subir ao palco de um torneio com elevado número de estrelas. Em uma revisão, para combater o papel do evento no meio do campo, há uma coisa particular De Bruyne, Farol de Midfield Cidadãos de Cardiola. Sem ele o Cidade Não mostra arte desenhada por um técnico கற்றலான், Porque é um Manchester. Provavelmente, por unanimidade, o Bélgica De Bruyne E os portugueses Bruno Fernandez, Dois excelentes meio-campistas no geral Liga Premiada. A visão do jogo para intimidar as defesas adversárias, contra eles, não deve importar nada. Ambos pensam quando agem; Eles não pensam antes de agir porque isso os perderá mais tempo.

No entanto, os dois são exatamente o oposto: um dos comandos do técnico (Cardiola), A outra é dirigir a equipe individualmente, com liberdade de escolha, movimento e ritmo adequados. Um dentro de uma orquestra comandada do banco por um diretor que ele nunca tinha visto antes, e o outro era o diretor da orquestra a que pertencia. De Bruyne Um excelente guitarrista de acompanhamento, Bruno Fernandez Um incrível guitarrista solo. Ambos são simplesmente únicos. Se a Bélgica já estivesse no palco há alguns anos, os portugueses teriam levado tudo na esportiva. Com uma velocidade impressionante. Desenvolvimento de Bruno Fernandez Isso é algo que deve ser ensinado com diligência e a compulsão de acreditar nos sonhos em qualquer escola de futebol.

Bruno Fernandez Ele não está sozinho Unido Contudo. Desde que começou a chamar a atenção dos fãs de futebol, Portugal. time nacional Campeão da Europa Ganhou no cargo de europeu Sem nenhuma estrela no meio do campo. Muitos jogadores “trabalhadores” (vários William Carvalho, Danilo Pereira, Até certo ponto Jono Ma fora Dinho), E os jovens mais confiantes são um tanto negligenciados (Jono Mario e Renato Sanchez) A estrela no meio, como canta Likapu, Ausência de. Além disso, como um raio do azul, um jogador foi mostrado ao mundo que matou todos os adolescentes (e o capitãoMenores de 21 anos) Mas ele nunca chegou ao time principal. Ex Gênio infantil –QueInter Procurado depois de um amistoso Novara– Tornou-se a estrela do meio-campo português.

Em 4-4-2 ou 4-3-3, se os planos neste futebol ainda fazem sentido, como uma fantasia em dois ou mais no meio-campo, “Goblin” O demônio vermelho Existe uma localização garantida. Fernando santos, CD. Português, Ele finalmente encontrou a imaginação ali no meio. Com Ronaldo, Jono Felix, Fernando SilvaMesmo agora Bruno Fernandez. O Portugal Sonhe com um número.

Bruno Fernandez nasceu em 8 de setembro de 1994 Mia, Dentro Portugal. De seu quarto no centro esportivo Novara, Perdão de talentos Old Trafford. Quando a técnica fala em uma linguagem acima da média, tornar-se o maior torna-se um objetivo, não um sonho.

Fonte da foto nos depoimentos: Perfil do Facebook r Bruno Fernandez

