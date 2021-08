Novo pedido: Passe verde obrigatório para funcionários da escola. Trens, navios e aeronaves: Regras

A luz verde do Comitê de Ministros al Ordem legal Com Novas regras para usar o Green Pass. Então Restaurantes, Piscinas, Ginásios, Cinemas, Teatros e TeatrosO governo aprova o novo governo O uso do certificado é obrigatório Para escola, universidade e transporte de longa distância. O texto, de 10 artigos, entrará em vigor no dia seguinte, publicado no Diário Oficial da União, até o dia 7 de agosto. “Por esta ordem – disse Ministro da Saúde Roberto Speranza– Vamos dar um passo adiante Fazemos três partes, que consideramos cruciais para o país: Escola, Que é um fator essencial e Universidade. Na universidade, o passe está disponível não apenas para funcionários, mas também para alunos. A terceira parte i Transporte , Para torná-los mais seguros “.

Portanto, passe obrigatório para funcionários EscolaNota para Trabalhadores Mundiais Da universidade E alunos Atenas. Mas também no setor de transportes, o governo decidiu tornar obrigatória a vacinação dos passageiros de longa distância, começando com aviões e trens, por uma decisão do Conselho de Ministros esta noite. Socos severos contra professores e funcionários da escola não vacinados. Você deve ser vacinado para trabalhar na escola ou fornecer absorvente interno sob pena de retenção de salário. “Há um chamado à ação contra quem não quer se vacinar, senão pode fazer a troca, quem se recusar a cumprir será considerado injusto e o vínculo empregatício será suspenso a partir do quinto dia”. Como mencionei euO passe é emitido após a primeira dose da vacina – 15 dias após a administração – ou no final do ciclo de vacinação e após a segunda dose (válida por 9 meses) com um certificado de recuperação (válido por 6 meses) do Kovit. ), O resultado negativo de uma limpeza feita nas 48 horas anteriores.

Nova Ordem Legal, Quais Mudanças no Guia:

A principal inovação é sobre o mundo Escola. Conforme declarado no projeto de pedido Todos os funcionários da escola e da universidade, “Garantir a saúde pública e manter condições adequadas de segurança na prestação de serviços essenciais de educação”, Deve conter e exibir Green Pass. “O descumprimento das regras é considerado desarrazoado e a partir do quinto dia de afastamento, a relação de trabalho é encerrada e eventuais vencimentos ou outros vencimentos ou vencimentos, se houver, são devidos”. “Para professores que não desejam ser vacinados por diversos motivos, existe uma convocação para fazer LimparSe não esclarecerem, o descumprimento da regra não é razoável e o vínculo empregatício será suspenso a partir do quinto dia, disse o ministro da Educação. Patricio Bianchi, Após o CDM.

“Com exceção de crianças menores de seis anos, o uso de equipamento de proteção respiratória é obrigatório para pessoas que praticam esportes, portadores de patologia ou deficiência incompatível com o uso da máscara. As diretrizes podem desviar-se do dever das máscaras se apenas alunos vacinados ou curados participarem das atividades..

Por isso Os alunos não precisam passar a tatuagemNo entanto, governo quer acompanhar o andamento das epidemiasn mais sistematicamente E por este motivo está incluído no Pedido Green Pass Programa de Demografia Escolar.

O objetivo do estado é proteger Visitação reabre a partir de setembro Para empresas Cada ordem e grau. A escola está sempre presente, portanto, governadores ou prefeitos determinarão a educação a distância, exceto para áreas vermelhas ou surtos. “As atividades acadêmicas e funcionais de educação infantil, ensino fundamental e médio de primeiro e segundo graus são realizadas presencialmente”, diz o texto. Os líderes da região e as províncias autônomas de Trento e Bolzano, e os prefeitos, são “particularmente vulneráveis” à propagação do vírus SARS-CoV-2 ou suas variantes na zona vermelha ou laranja e em circunstâncias excepcionais e extraordinárias, especialmente em casos específicos áreas da região ou a empresas privadas. Essas medidas devem ser razoavelmente aceitas após consulta às autoridades de saúde e de acordo com políticas quantitativas e proporcionais adequadas, especialmente dependendo da finalidade de seu uso. ”

“Apresenta o CDM aprovado Passe verde para o trânsito. Não para todos, mas Para longas distâncias“O Ministro da Infraestrutura e Movimento Sustentável anunciou na conclusão da reunião do Comitê de Ministros. Enrico Giovannini. Em particular, o Green Pass “será obrigatório”, disse ele Para transporte aéreo, navio e balsa – Exceto entre Messina e Regio Calabria, na verdade, transporte público local – em trens Viajantes de alta velocidade em intermunicipais, intermunicipais noturnos e ônibus É usado para transportar pessoas dentro e fora da estrada, conectando mais de duas áreas. ”Giovannini anunciou oficialmente. A função é “durar de 1 de setembro a 31 de dezembro, que agora é o período padrão de emergência”.

“O transporte público local não está sujeito a este regulamento”, explicou o Ministro da Infraestrutura e Movimento Sustentável, a função do Passe Verde. Ótimo para necessidades de transporte público local “. Do CTS, ele argumentou: “Um sintoma muito importante surgiu: euA taxa de enchimento do transporte público local foi fixada em 80% Na área branca permanecerá o mesmo Zona Amarela. Este é um ponto importante que permite que regiões, províncias e cidades planejem melhor seu trabalho ”, disse Giovannini. Acontece que há uma parcela significativa de pessoas que pensam que continuarão a fazê-lo Trabalho inteligente Portanto, isso reduzirá a carga geral do transporte público. Uma vez recuperada, a demanda por transporte público local será 20% menor do que no período pré-Kovit. Tudo isso -. Ministro concluiu -. Recursos são agregados para apoiar os planos das administrações públicas locais ”.

Não há uma regra específica na regra, mas o MDL já confirmou a previsão: Clientes que desejam acessar restaurantes e bares internamente dentro da estrutura Eles não precisam usar o passe verde. No entanto, para os centros de saúde de hotéis, o passe será usado conforme estabelecido pelo despacho de julho.

Para quem interage com as pessoas Al Govid Positivo Mas conforme ele completa o ciclo de vacinação, o período de isolamento diminui 10 a 7 dias. Esta é uma substituição de 10 dias para indivíduos não vacinados.

O Teste Descubra se Covit-19 é positivo ou não Crianças de 12 a 18 anos custam 8 euros, Quando Subirá para 15 euros em mais de 1 segundo8. Foi assinado um acordo entre os representantes dos Superintendentes Italianos de Farmacologia e o jovem Super Comissário Geral para Spuronza, Corona Virus Emergency. O acordo cobre um período de até 30 de setembro, quando “o governo vai deixar de lado suas estimativas”.

Para esta categoria, o Eventos externosEspere alternativas para substituir umas às outras com pelo menos um metro de distância. Para eventos internos, o O limite de capacidade já esperado foi elevado para 35%.

Residentes de San Marino Graduados da República Titã Isenção das Regras do Green Pass até 15 de setembro 2021. “Com este despacho oferecemos o primeiro assentamento aos cidadãos de San Marino e isentamos os cidadãos de San Marino até 15 de outubro. Vacina sputnik, Mas isso Isso não significa que a vacina do Sputnik foi aprovada. Isso porque o processo do EMA está em andamento ”, afirmou o ministro da Saúde, Roberto Speranza.