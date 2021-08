Valentino Rossi recua: Pilotos de MotoGP homenageados na conferência pré-corrida

Valentino Rossi anunciou a sua aposentadoria e os pilotos na conferência de imprensa queriam lembrar o quanto da sua grande inspiração. Na verdade, quando alguns deles nasceram, o nº 46 já era campeão …

Na Styrian GB, a clássica conferência de imprensa de quinta-feira à tarde seguiu-se ao anúncio da aposentadoria de Valentino Rossi. Por último, com o número 46 se move as palavras para todos os fãs, paddocks e cavaleiros na pista. No dia de abertura da GB Estíria, o chefe da classificação Fábio Guardaro, o campeão mundial Joan Mir, o francês Johan Sarko, Spongolo Maverick Vicolas, os portugueses da KTM Miguel Oliveira e Morpitelli, Cal Crutzlo estarão na corrida para substitua-o.

Quartaro, montado e adequado – O jovem francês esperava ansiosamente pelo recomeço do campeonato. No verão, ele treinava casualmente para moldar a cabeça e o corpo. A aposentadoria de Rosie tocou, aliás, quando Fábio nasceu (em 1999), Valentino já tinha dois títulos mundiais no bolso …: “Estou competindo com ele e é triste não poder fazer no ano que vem. Ele me convenceu de que queria ser campeão de MotoGP. Quando criança, costumava ir ao seu camarote pedir uma foto. Carreira excepcional: Ele é uma lenda e ainda é meu ídolo ”.

Sarco persegue mas não desiste – Johan está em segundo no campeonato com 34 pontos à frente de seu país, a Yamaha. Para ele, também, a aposentadoria de Rosie marca uma virada no Mundial: “É estranho, obrigada por dar o Vail. Ele conseguiu mudar a aparência das motocicletas nos anos 2000. Quando você fala com alguém que não sabe sobre duas rodas, essa pessoa definitivamente conhece Rosie e isso diz algo. Nós sabemos que este dia está chegando. A vida dele foi tão longa, ele se tornou nosso ídolo e pudemos competir com ele. Alguns atletas têm carreiras tão longas e realizaram os sonhos de muitas crianças. A forma como ele competiu sempre foi o seu estilo, uma atitude diferente de todos ”. READ Ronaldo pressiona Portugal para enfrentar o Azerbaijão em Turim - relatos

Campeão mundial contra Rosie – O 36º lugar da Suzuki é uma das poucas etapas na conquista do título mundial com Vail no palco: “Tenho o privilégio de competir com a Rosie. Eu provavelmente estava mais chateado do que ele quando ele falou. O momento mais difícil porque parecia que nunca iria acontecer. Acho que ele tem tudo para curtir a vida e fico feliz por ele. Ele é Michael Jordan da Motocicletas. Será difícil ver outra Rosie na história, desejo-lhe muita sorte e adoraria vê-lo de volta ao banco em 2022. ”

Vinas, inimigo e parceiro – Maverick, apesar da idade, teve a sorte e o privilégio de estar no mesmo camarote que o Doutor, mas lutou cotovelo a cotovelo: “Ele era minha referência quando eu era criança. Quando comecei a amar motocicleta, foi aí que comecei a vê-lo: como ele comemorou, como ele ganhou. Tive a oportunidade de compartilhar caixas e recordes quando era criança. Muita sorte em compartilhar.Para mim, ele era um grande homem fora das pistas e era o melhor absoluto bicicletas. Ele era o deus das motocicletas. Sempre teríamos desejado competir com ele.

Foco na corrida de Oliveira – Oliveira corre para dentro de casa, ou vice-versa. A KTM de Olivera funciona em casa. Com a Orange Bike, há muitas expectativas para a corrida portuguesa interceptar o domínio da Ducati na Áustria, mas a sensação de relaxamento de Rosie não diminuiu: “É difícil acrescentar, mas para muitos de nós foi um ponto de referência que era fácil de vínculo com ele desde muito jovem. Depois dessas vitórias, ele estava saudável. As pessoas o amavam até quando ele estava doente, onde sentíamos a força de sua imagem e a influência no campo. READ Vírus Corona, últimas notícias da Itália e do mundo em Kovit-Courier.it

Crutchlow, ombro a ombro com Rosie – Na Áustria, o piloto inglês da Yamaha Test vai substituir o lesionado Franco Morpitelli por Valentino Rossi. É uma grande honra para a perna regressar como Brand Mate com o número 46: “Voltar à equipa Petronas neste importante fim-de-semana é uma grande história. Eu também era jovem quando ele ganhou as primeiras corridas, lutei no Bsb e gostava de vê-lo. Quando vim para a Yamaha, ele era um Yamaha. Lutamos muito em 2013 e foi muito divertido. O que ele fez por este jogo é incrível. Não importa onde você esteja no mundo. Se você fala sobre motocicletas, fala sobre Rosie. Ele é um grande ícone do esporte … muito poucos. Eu me aposentei aos 35 anos e 7 não pude continuar. E ele é incrível, e vai mais rápido do que no passado, e mostra em que condição física e mental está. Ele nunca para de aprender e sempre consegue estar com os melhores. ”

5 de agosto de 2021 (alteração em 6 de agosto de 2021 | 06:54)

