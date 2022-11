Município de Nápoles – Aviso meteorológico para eventos climáticos adversos esperados de sexta-feira, 4 de novembro às 08:00 até sábado, 5 de novembro de 2022 às 20:00.

Parques e cemitérios da cidade estarão fechados

Chuva e trovoadas, de intensidade moderada em momentos apropriados. Ventos temporariamente fortes, especialmente na primeira parte do dia. Fúria do mar interior. Status de alerta:

Amarelo Tipo de risco:

Hidrologia das tempestades Cenas-chave de eventos e efeitos de solo:

– eventos de tempestade caracterizados por incerteza e velocidade de evolução devido a danos em telhados e estruturas temporárias devido a vento, raios, possível granizo e queda de galhos ou árvores;

– escoamento superficial com potenciais eventos de transporte de materiais;

– elevação do nível hidrométrico de pequenos corpos d’água, alagamentos de áreas vizinhas e críticas locais (enchimento, estreitamento, etc.);

– possível alagamento de salas subterrâneas e pessoas no piso térreo; O escoamento superficial de água nas estradas e a potencial regeneração dos sistemas de drenagem de águas pluviais estão envolvidos em áreas urbanas transbordantes e degradadas.

Os parques e cemitérios da cidade estarão fechados na sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Os parques da cidade estarão fechados.



Diante do alerta meteorológico divulgado amanhã pela Defesa Civil e do esperado aumento da intensidade do vento, ordenou o prefeito Manfredi. Na sexta-feira, 4 de novembro, todos os cemitérios da cidade estarão fechados ao público, exceto o Cemitério de Silici em Posilibo. das 9h às 11h para permitir as comemorações do Dia da Unidade Nacional e das Forças Armadas. A crítica é indicada pelo vento. Na ausência de indicações adicionais de municípios ou serviços superiores para competências específicas, medidas de precaução devem ser seguidas no ambiente escolar:

– Evite estacionar em áreas externas devido a árvores, luminárias, andaimes de trabalho etc.

Regras de conduta em caso de aviso meteorológico para ventos fortes

– Tenha cuidado perto de árvores e estruturas verticais para queda de galhos, árvores, postes, placas ou andaimes. e, no entanto, comunicar a instabilidade desses órgãos mesmo em circunstâncias normais, notificando os números de emergência 112, 113, 115;

– Prenda com segurança ou remova elementos móveis de janelas e varandas vegetação, telhados, estruturas temporárias ou qualquer material que possa ser levado pelo vento;

– Preste atenção especial às viagens Limitando-os ao que é absolutamente necessário.

Código de conduta em caso de aviso meteorológico para eventos hidrológicos significativos

– Evite frequentar quartos subterrâneos ou espaços no piso térreo, especialmente se as estradas são conhecidas por serem afetadas por grandes descargas de água e, em qualquer caso, monitore regularmente o nível de água corrente. Em caso de inundação, desligue imediatamente a alimentação; – Se você tiver que passar por uma passagem subterrânea crítica durante um aviso meteorológico, proceda com extrema cautela, verifique sua aplicabilidade e, caso contrário, avise imediatamente os números de emergência 112, 113, 115. – Os cidadãos são convidados a prestar atenção aos locais que já foram notificados de risco hidrológico (encostas e encostas para possíveis deslizamentos e deslizamentos de terra) e hidráulico (esgotos subaquáticos e áreas de coleta de esgoto para possíveis inundações). As passagens subterrâneas e os locais da cidade que são restritos durante chuvas fortes incluem o seguinte:

1. Passagem subterrânea (lado esquerdo) via Claudio / Estádio São Paulo (Furigrota)

2. Viale dei Ciliegi (Ciano) passagens subterrâneas

3. Vicinale Cupa San Severino / via Antonio de Ferraris (Poggiorele)

4. Passagem subterrânea via Comunale San Severino / Via Fasano (Poggioraile)

5. Via Subterrânea Enrico Russo (Barra).

6. Passagem Subterrânea de Mastellone (Barra).

7. Passagens subterrâneas do centro de negócios de Nápoles (Poggiorail)

8. Arena S. Antonio Heights Via Ben Hur (Socao)