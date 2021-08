Cabul, EUA Novo teste: “Vários homens-bomba do ISIS mortos. Eles queriam lançar um ataque”. O foguete atingiu uma casa perto do aeroporto: pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo 4 crianças

Novas explosões estão explodindo novamente Aceitação Medo de ataques. Mídia local a Foguete Lançado na direção do aeroporto Bater uma casa 5 km do aeroporto Matou pelo menos 6 pessoas, incluindo 3 ou 4 criançasMais três ficaram feridos. Em seguida, as autoridades dos EUA um Novo teste com drone Passou por Washington Contra umBomba de carro Nele viajou “vários homens-bomba suicidas” Estado Islâmico na província de Corazon, Sempre na capital. A operação causou várias explosões paralelas devido a explosivos no veículo. Porta-voz do Taliban Jabihullah Mujahid Ele explicou que os terroristas queriam lançar um novo ataque ao aeroporto da capital. Ainda não está claro se esses são dois casos separados ou um único capítulo. À noite, um oficial afegão disse à Associated Press que três crianças não identificadas foram mortas em um ataque dos EUA. O foguete, que atingiu um prédio a noroeste do aeroporto da capital, foi inicialmente dito ter “se tornado o mesmo evento” como um episódio separado do ataque dos EUA. Ao contrário, as forças dos EUA agora negaram qualquer morte de civis no ataque.

É certo que isso aconteceu durante o Talibã de Amir al-Mumin. Hibatullah Agundsada, Sairá e encontrará líderes em público pela primeira vez Kandahar Fontes do Taleban disseram à emissora que um novo governo seria formado no Afeganistão Dolo News. Um acontecimento histórico, decidido pelo Guia Supremo inaugural em 2016, como fundador Mulla Omar, Estar completamente sozinho, promove teorias de sua possível morte. Por outro lado, a confirmação veio à noite com um memorando de entendimento assinado pelo Talibã, União Europeia, Estados Unidos e outros países. Ele deve deixar o país após 31 de agosto Para cidadãos afegãos que o desejam.

Na Frente dos EUA, Conselheiro de Segurança Nacional Jack Sullivan Falando comentou sobre o novo movimento CBS E observou que o presidente Joe Biden “Não quer começar uma nova guerra no Afeganistão”, mas os ataques contra o ISIS-Cake vão continuar. “Continuaremos a fazer coisas como esta Ataques distantes Como foi feito contra os membros do ISIS-Q. E, claro, vamos considerar outras ações contra essas pessoas, capturá-los e removê-los do campo de batalha. Sullivan disse que a ameaça potencial de ataques terroristas dentro dos Estados Unidos está “sendo monitorada de perto”. Estados Unidos“No momento, a inteligência acredita que os grupos terroristas no Afeganistão não têm a capacidade de realizar ataques externos, mas é claro que podem criá-los”.

As estrelas e listras eram a única tripulação em solo, deixando gradualmente o controle do aeroporto Aceitação Nas mãos de militantes do Taleban. França e Inglaterra, O presidente explica Emmanuel Macron, Eles vão perguntar na segunda-feira Conselho de Segurança das Nações Unidas A criação de uma “zona segura” na capital permitiria que as operações humanitárias continuassem na área e protegeria as pessoas que tentassem deixar o Afeganistão depois de 31 de agosto. Lá TurquiaEm vez disso, anunciou a reabertura de sua embaixada na capital afegã.

Mas se o alerta para novos ataques de grupos terroristas no país for alto, Estado islâmico e Al Qaeda Afinal, finanças de emergência e ordem pública também são registradas no nível: são registradas Conflitos na frente de instituições bancárias Da capital, Após a proibição de retirada de dinheiro A partir de meados de agosto, os militantes do Taleban ficaram muito agitados jogando pedras na multidão Al Jazeera. Enquanto no norte, o Vale Panjir, Existe um acordo armado entre militantes islâmicos e homens Ahmed Masood, Depois de cortar todas as comunicações na área com o Talibã, declarou um recorde Acordo Com os últimos delegados ativosAliança do Norte, Embora as fontes que falaram sobre isso não o mencionaram em nenhum termo.

Enquanto isso, após a suspensão das aulas, o ministro da Educação do Taleban anunciou que não estava mais nas universidades do Afeganistão. Alunos e alunos serão separados. Eles continuarão a estudar em classes separadas conforme desejado Sharia“, Ele declarou Abdul Baki Haqqani, Reportado por Dolo News. Quando a empresa é Bajwak Os militantes impuseram a proibição de rádio e televisão na província Kandahar Transmitir Música e vozes femininas.

Use: “Fique longe do aeroporto”

o Estados Unidos Entretanto, renovam o alerta aos cidadãos sobre a “ameaça concreta e credível perto do aeroporto” e exortam-nos a não se deslocarem ao aeroporto da capital ou a deixarem imediatamente as entradas para quem já existe. Aviso confirmado em operação esta tarde. Biden quer gerenciamento Retire o mensageiro também E toda a equipe diplomática até terça-feira, 31 de agosto, escreve Washington Post Citando algumas fontes, não está claro quando eles poderão retornar à Ásia. “Estamos aguardando a aprovação final dos americanos e assumiremos o controle total do aeroporto”, disse ele à empresa, entretanto. Reuters Fonte oficial do Taleban. Existe uma equipa de “técnicos e engenheiros altamente qualificados” para gerir o aeroporto da capital do Afeganistão.

Bancos fechados, sem fluxo de caixa

Conflitos fora da capital são um sinal de que o país se prepara para o fim do cerco. Informado por um representante do Comitê Internacional de A Cruz Vermelha No Afeganistão, Alberto Cairo, Seu República, A falta de dinheiro empurra o paísImobilidade: EU Lojas de conveniência Eles estão fechados porque ninguém tem notas para pagar pelos bens adquiridos, viz Canteiros de obras Eles pararam porque não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e as pessoas não podiam comprar Ingredientes primários Alimentos, lenha ou gás e até os funcionários da organização têm que pagar apenas o salário por enquanto. Considerando a aparente incapacidade dos novos governantes de administrar a situação financeira de um imóvel, o país corre o risco de entrar em colapso rapidamente se não for inaugurado em breve. Todos os dias o Alunos do Alcorão Eles continuam dizendo que vão receber o dinheiro de volta em breve, mas a liberação não veio depois do expediente.

Comunidade internacional: “Afegãos que desejam partir com certeza partirão depois de 31 de agosto”

Macron, depois de anunciar que estava pronto para criar um Zona segura Ele também disse que eles estavam em Cabul “Começam as conversas com o Talibã” “Defesa e deportação do Afeganistão ameaçadas de extinção em 31 de agosto” França depende de assistência Catar Isso, graças às boas relações com o Taleban, “tem potencial para organizar operações de tráfego aéreo ou reabrir algumas companhias aéreas”. Mais de cem governos em todo o mundo, incluindo a Itália, confirmaram posteriormente em um comunicado conjunto que haviam recebido garantias do Taleban. Cidadãos afegãos que querem deixar seu país O que eles podem fazer com segurança depois de 31 de agosto é o prazo para a retirada das tropas internacionais e sua retirada. O memorando da Casa Branca, assinado pela Alemanha, Reino Unido e França, afirmava: “Estamos todos empenhados em garantir que nossos cidadãos, funcionários e aqueles que trabalham conosco, afegãos e pessoas em risco, continuem a viajar livremente. Locais fora de Afeganistão. Recebemos garantias do Taleban de que qualquer cidadão afegão poderá viajar com segurança e adequadamente para fora do país.

UNICEF: “300 mil crianças deslocadas”

No país vem acompanhado de alerta de problemas financeiros e de segurança Emergência humanitáriaCentenas de milhares de pessoas estão fugindo de suas casas na tentativa de fugir do Afeganistão UNICEF Eu reclamei disso 300 mil crianças deslocadas Após a captura pelo Talibã. “Não podemos abandonar as crianças do Afeganistão quando necessário” é um apelo iniciado pelo Diretor Regional George Laria-Adji. A organização estima que 1 milhão de crianças menores de 5 anos serão afetadas Desnutrição severa, Ameaça à vida. Existem mais de 4 milhões de crianças, incluindo 2,2 milhões de mulheres Fora da escola. “Eles lutam com preocupações e medos, e muitos viram cenas que nenhuma criança jamais viu”, dizem eles.