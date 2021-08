Anúncio do vírus Corona na Itália hoje, 30 de agosto. Todos os dados sobre infecção

Roma, 30 de agosto de 2021 – Novo Boletim De infecção Vírus Corona na Itália: Atualizações Ministério da Saúde Seu Infecção Govt, Atualmente positivo, morto, cura e terapia intensiva. A partir de hoje Sicília entrou na zona amarela, Mas também Calabria Este é um passo adiante devido ao aumento de novos positivos. Um dos dois parâmetros para a mudança de cor das regiões, de fatoEvento Em 15% dos casos por 100.000 habitantes, ocorrem violações, enquanto o percentual de hospitais em terapia intensiva é de 9%, com um ponto inferior a 10% do limite máximo antes que uma regra de controle possa ser acionada (Aqui estão as regras e restrições)

E como dia 1 de Setembro, EncontroPasse verde obrigatório (Aqui estão as mudanças e onde necessário), Matteo Pacetti, Um epidemiologista de San Martino, perseguido e ameaçado por um homem de cera ontem à noite, gritou para ele: “Você vai nos matar com essas vacinas e nós te pagaremos”. No entanto, em Roma, um Jornalista Repubblica e Gedi são especializados em vídeo de grupo Foram atacados Por um manifestante durante um protesto contra o Green Pass em frente ao Ministério da Educação.

O desafio é convencer Po Vox: “Eles não são paranóicos, não decididos”

Está na frente Vacinas Quem é o diretorOrganização Mundial da Saúde (QUEMPara a Europa, Hans Klook deu o alarme de uma recessão no ritmo de gestão. “Nas últimas seis semanas – sublinhou – as vacinações Diminuiu em 14%. A carga sobre os hospitais relacionados ao governo e a alta mortalidade começaram a aumentar. Houve um aumento de 11% no número de mortes na região na semana passada e uma previsão confiável indica “talvez”Em 1º de dezembro, 236.000 pessoas morreram na Europa”

“Sim Green Pass válido por 12 meses. As vacinas continuam a nos proteger”

Governo, orçamento de 30 de agosto

Publicaremos as atualizações e tabela pdf do Ministério da Saúde aqui assim que estiverem disponíveis.

Resumo

Eles ainda estão em declínio No Emilia Romagna E casos de vírus corona (Mas como acontece toda segunda-feira, os swaps analisados ​​vão diminuir): Hoje eles estão 546 novos positivos Realizado em cerca de 12 mil swaps. Ontem era 605 mas estava acima 22.514 ensaios. Na verdade, ele cresce láComo uma porcentagem de novos positivos 2,1% a 4,5%. Os curandeiros estão crescendo (+444). Os tratamentos intensivos são padrão. Infelizmente, eles se registram Outros Sete mortes (Quattro a modena). o vArranjos são administrados nos montantes de 5 milhões e 827 mil.

No Toscana eu 348 Novos Casos Governamentais, Que totaliza 270.882 desde o início da emergência de saúde do vírus corona. Os novos casos foram 0,1% maiores que o total do dia anterior. Os sobreviventes aumentaram 0,2% para 252.458 (93,2% do total de casos). Hoje, 5.136 moléculas e 1.550 lenços antigênicos rápidos foram feitos, dos quais 5,2% foram positivos. Por outro lado, 2.836 indivíduos foram testados hoje (com tecido antigênico e / ou molecular, excluindo lenços de controle), dos quais 12,3% foram positivos. Atualmente é positivo hoje em 11.416, -1,4% em relação a ontem. Dos internados no hospital, 478 (6 a mais que ontem), 54 deles na unidade de terapia intensiva (e mais 1). Hoje eles estão se registrando 3 novas mortes: 2 homens e uma mulher em média 82,3 anos.

Hoje em cerca de 8 mil tampões Logio Um total de mais de 19 mil e mais de 11 mil antigênicos, foram registrados 321 novos casos positivos (-28), 27 de agosto 23 segunda-feira, 4 mortes (-1), 478 hospitalizados (+37), 70 cuidados intensivos (-2), 401 recuperados. O índice positivo para swaps é de 1,6%. Existem 171 casos em Roma. “O anúncio foi feito por Alessio de Amado, Conselheiro para a Saúde e Comunidade e Integração em Saúde da Região do Lácio.

eu 319 novos casos Govt considerado positivo Veneto Nas últimas 24 horas, não houve nenhuma nova morte. Isso foi relatado pelo Boletim Regional. O número total de vítimas desde o início da epidemia subiu para 454.220, enquanto o número de vítimas subiu para 11.683. Atualmente a população positiva e isolada é de 13.086 (+145). Eu subo as escadas Admitido no hospital Hospitais da região: 223 (+9) leitos são ocupados por pacientes em áreas médicas e 55 (+4) em terapia intensiva.

Covit Veneto: duas novas explosões em duas casas de repouso

Nas últimas 24 horas Calabria 2.474 varreduras foram feitas e as pessoas tiveram resultado positivo para Govt 190. Atualmente os positivos são 4.518. Em detalhe, existem 276 casos ativos em Catanzaro, 1.136 em Cocenza, 403 em Croton, 2.348 em Reggio Calabria e 355 em Wipo Valentia. Um total de 171 pacientes positivos foram hospitalizados, 155 em enfermarias e 16 em cuidados intensivos. ASP de Catanzaro se comunica com 7 novos positivos e dois residentes fora da região, Asp Regio Calabria 142 novos positivos, dos quais 8 são residentes fora da região.

eu 140 novos positivos Al Govid Lombardia, Quando está junto Faleceu O número total de vítimas desde o início da epidemia nas últimas 24 horas é de 33.915. Contra 9.522 swaps, o positivo é de 1,4%. O número de pessoas internadas no hospital está aumentando Tratamento intensivo48 Em pormenor, os novos casos na província são: 42 em Milão, 18 em Milão, 12 em Bergamo, 30 em Brescia, 3 em Gomo, 8 em Gremona, 3 em Leco 3, 2 em Montova, 6 em Monza e Brianza 6, Pavia 7, Sondrio 5 e Varese 3.

No Campânia, Nas últimas 24 horas, eles gravaram 186 positivo Al Corona virus e 9 mortes, Dos quais 8 ocorreram nas últimas 48 horas e 1 foi antes, mas foi registado ontem. O número de testes executados ontem foi de 5.196. Relatório Regional de Leitos Estão disponíveis 656 leitos de terapia intensiva, dos quais 18 estão ocupados, enquanto leitos hospitalares são ocupados por leitos governamentais e privados, 3.160, dos quais 366 estão ocupados.

No Sardenha Cadastre-se hoje Outros 187 casos Kovid foi confirmado com base em 1.480 pessoas examinadas. Um total de 2.633 estudos foram realizados, incluindo moleculares e antigênicos. 27 pacientes foram admitidos na unidade de terapia intensiva (+6 em comparação com ontem). 227 pacientes foram internados na área médica (10 a menos que ontem). São 7.655 casos de isolamento domiciliar (127 a menos que ontem). Existem 3 mortes. Dois pacientes que moram na província sul da Sardenha, um homem de 90 anos e uma mulher, e outro paciente que mora na província sul da Sardenha.

No Buglia Eles estiveram lá nas últimas 24 horas Três pessoas foram mortas E eu 105 novos casos O vírus corona, que foi registrado em 6.632 testes, foi registrado com 1,5% de suscetibilidade. As províncias mais afetadas pelos novos processos foram Phojia (45) e Lexae (43) e Barry (15). Atualmente o positivo é de 4,71, dos quais 251 estão hospitalizados e 24 estão em terapia intensiva. 6.706 pessoas foram infectadas na Apúlia desde o surto.

o Piemonte Ele foi contatado 103 novos casos de pessoas Covit-19 teve resultado positivo (após 8 testes antigênicos), equivalente a 0,8% de 12.960 swabs, dos quais 9.870 eram antigênicos. Na unidade de terapia intensiva, 14 pessoas foram admitidas no hospital (inalterado em relação a ontem), enquanto nas outras enfermarias foram 155 (+10 em relação a ontem). Existem 3.509 pessoas em isolamento domiciliar. As trocas diagnósticas implementadas até o momento são de 6.402,61 5 (+ 12.960 em relação a ontem), das quais 2.014.077 são resultados negativos. Duas mortes O teste Covit-19 teve indivíduos positivos e um total de 11.716 pessoas morreram desde o início da emergência.

Um paciente internado com menos de 24 horas (81) Govt-19 e quatro a menos nos últimos dois dias: presente Andar Eram 17 na unidade de terapia intensiva (+1 no último dia), 13 na terapia intensiva (inalterada) e 51 na unidade de terapia intensiva (-2); Um teve alta em 24 horas. Eles foram descobertos em um único dia 46 positivos (Evento 86,58 por 100 mil pessoas) e registrado Uma morte (Jesse, 91 anos, ex-patologista, convidado da Residenza Valdasso) Isso é um total de 3.047. Frente Infecciosa, cerca de 31 províncias Pesaro Urbino, Dez províncias de Angona, duas de Maserata, uma de Ascoli Piceno, uma de Fermo e uma de fora da região. Há 724 lenços umedecidos entre a via de triagem diagnóstica (300; 15,3% de porcentagem positiva) e a via de cicatrização (424); 67 testes de antígeno incluídos (não positivos). Houve diminuição do número de isolamentos domiciliares (3.502; -24) e dos positivos (no hospital mais isolado; 3.584; -24). Recuperado / Descarregado 103.785 (+70)

No Tirol do Sul São 9 novos casos de Covit-19, mas o menor número de toalhetes foi ativado ontem contra 8-9 mil diários 823 realizados em poucos dias na semana passada. Existem duas novas infecções Basílica, Registrado nas últimas 24 horas. Há 20 pessoas com idades entre 2 e 76 anos, e hoje novos casos positivos para Kovit foram registrados Abruzzo, Levando o total para 78.998 desde o início da emergência. Existem mais 28 infecções Umbria E 38 polegadas Friley Venice Giulia. Não há novos casos Govt Valle de Asta Nas últimas 24 horas. Por outro lado, um relatório recente divulgado pela região registrou 52 registros positivos para o governo 19 Ligúria.