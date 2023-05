Madeleine McCann, uma menina de quase 4 anos que desapareceu de seu quarto de hotel na Praia da Luz, no Algarve, no sul de Portugal, em 3 de maio de 2003, está de volta às manchetes. Arede Waterworks, não muito longe de onde a menina desapareceu, inclui 45 Christian Bruckner, cidadão alemão de 2 anos, desde 2020 a menina é formalmente acusada de sequestrar e matar Maddie, que foi encontrada horas depois de seu desaparecimento.

As buscas solicitadas pela polícia alemã foram reveladas pela imprensa portuguesa, mas não desmentidas pelas autoridades alemãs. Hans Christian Wolters, promotor público de Brunswick, confirmou a situação. A polícia portuguesa montou uma grande tenda azul que serve de “acampamento base” da operação e interditou todas as estradas à volta da bacia, onde trabalham cerca de vinte agentes. Bruckner, que atualmente está preso por agredir sexualmente uma mulher de 72 anos, sempre negou qualquer envolvimento no desaparecimento da menina, apesar de uma grande quantidade de evidências que o implicam, incluindo vestígios de seu celular na área do hotel. Onde estava Maddy?

O caso de Maddy manteve a opinião pública britânica em alerta por anos. A menina foi deixada pelos pais para dormir em um hotel com os irmãos gêmeos de dois anos, que comiam em um restaurante a cem metros de distância, e por isso foram acusados ​​de terem sido negligenciados por muito tempo.