Adeus ao verão mais cedo do que o esperado. Esmagar tudo. Data

Tempo no final de agosto: Possíveis férias de verão

Lançamento oficial de emergência meteorológica: adeus ao verão mais cedo do que o esperado. Está tudo indo bem? Data

Depois do intenso calor destes dias, muitos de vocês nos fazem esta pergunta:Haverá férias de verão clássicas este ano ou não?“.

Bem, as atualizações recentes delinearam um Uma tendência quente entre agora e o final de agosto: Estamos dizendo a você agora, semanas extraordinárias nos esperam na Itália.

Mas vamos direito. Um novo está em andamento Retorno do anticiclone norte-africanonomeado Nero, Isso determinará um clima estável e, acima de tudo, um aumento significativo da temperatura nos próximos dias As máximas serão de 38-39°C no centro-norte e na Sardenha (até 40-42°C no interior da ilha e na região de Ferrara Emilia).

Não são esperados choques específicos até pelo menos 25 a 26 de agosto, quando seremos presos Volume atmosférico Com um anticiclone africano dominando a cena sem perturbações em toda a região do Mediterrâneo. vai ficar junto Condições meteorológicas irregularesDe facto, prevê-se que as temperaturas sejam sempre superiores à média de referência, com valores a atingirem novamente os 40°C, sobretudo nas planícies do norte e nas zonas interiores do centro e nas duas maiores ilhas.

Porém, então, a hipótese Férias de verão severas: O diagrama abaixo mostra, um poderoso furacão, Se implantado no Atlântico Norte, poderia enviar uma tempestade em direção à Europa e então investir totalmente em nosso país também. Um furacão no Atlântico Norte (denotado pela letra B) De acordo com as últimas atualizações, a data deve ser marcada com um círculo vermelho no calendário Domingo, 27 quando Não podemos descartar as consequências Esta estatística meteorológica particular pode começar a ser sentida na Itália também. Chegada de Furacão Poppy Nas profundezas do Golfo de Gênova. Dadas as fortes anomalias térmicas e higrométricas esperadas (calor e umidade pré-existentes do anticiclone africano Nero), o maior risco, pelo menos de acordo com os dados atuais, é Centro Norte: Novas correntes de entrada podem resultar Risco elevado de trovoadas severas, granizo e temporais localizados Infelizmente até as últimas notícias nos ensinam isso.

Isso é imprevisível “topo instável“A previsão de seu rumo pode mudar nos próximos dias e eu Temporário Também pode afetar áreas diferentes ou mais amplas.