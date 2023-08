“Sampdoria olha para irmão do ex-Juve: ele pode vir emprestado”

Um início de temporada positivo Sampdória. Blucerciati, treinado Andrea PirloEles passaram a curva primeiro Copa italiana espancamento Suditrol sobre multas. Seguiu-se uma estreia na Série B Dernie.

Enquanto isso, a empresa sempre focou no mercado: limitada chegada Sebastiano Espósito deentreChamp observa a França sem parar.

Campeão contra o jovem jogador do PSG

Reportado por Le ParisienseNa verdade, Sampdoria quer fechar clube para o jovem Nova LaminaNascido em 2005 sob o comando do PSG. A imaginação, mas também a capacidade de jogar atacando fora das rotas, Irmão de Noé Mário LeminaEle jogou pela Juventus de 2015 a 2017 Hoje em vigor no Wolverhampton. Segundo o jornal francês, o atacante teria ido parar na mira da Sampdoria. Quem quer garanti-lo por empréstimo. Lemina voltou a treinar com a seleção sub-19 do PSG após retornar de viagens ao Japão e à Coreia do Sul. Ele jogou um amistoso com o time principal no mês passadoAl-Nasser Desligado Cristiano Ronaldo.