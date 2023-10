Juízes libertaram 3 imigrantes: “Ordem ilegal”. Ministério do Interior: Desafiaremos a regra

Um decreto incompatível com as regras e princípios da UE estabelecidos pelo Tribunal de Justiça Europeu e incompatível com o artigo 10.º da Constituição. Assim, a Juíza Iolanda Apostolico da Divisão de Imigração do Tribunal Cível CatâniaAprovou as regras aprovadas pelo governo há poucos dias e revogou as regras ordenadas pelo comissário da polícia de Catânia para “deter” os três hóspedes do centro agora inaugurado. Bossello. O Ministério da Administração Interna já anunciou A decisão será objeto de recurso, que será analisado por outro juiz. “O procedimento fronteiriço acelerado – explicam do Ministério do Interior – já é uma das características da directiva europeia de 2013, hoje no contexto da construção do novo tratado sobre migração e asilo encontrou o consenso dos países europeus. E o governo italiano regulamentou no decreto Cutro”. Enquanto a oposição saudou a decisão do juiz, o ministro das Infraestruturas, Matteo Salvini, trovejou no Twitter, publicando uma foto das razões do tribunal: “Precisamos de uma reforma profunda do sistema de justiça”.

O comissário da polícia de Ragusa, que assinou a fiança para deter quatro migrantes (um deles posteriormente retirou o seu pedido de asilo), representado por advogados do Centro Astalli e da Associação de Estudos Jurídicos, solicitou uma revisão para prolongar a detenção de 28 pessoas. Dias esperados Decreto de Goodrow, mas ao anulá-la o juiz observou primeiro que a acção do Comissário não foi motivada e que “a necessidade e proporcionalidade da acção em relação às necessidades de segurança e viabilidade não foram avaliadas numa base individual”. “Usando Menos Coerção”. Defensores Imigrantes Contestaram, entre outras coisas, o facto de não terem respeitado os termos da detenção, que começou no dia do desembarque em Lampedusa, a 20 de Setembro, mas não em Bosello, a 27. Então, mais de 48 horas. Razões aceitas. De acordo com a directiva da UE de 2013 que inspirou o decreto Cutro, “um requerente não pode ser detido sem examinar a necessidade e proporcionalidade de tal acção”, escreve o juiz. Mas o tribunal considera a disposição ilegal mesmo na área em que prevê o pagamento de um “depósito” de 5 mil euros que não pode ser pago por terceiro. “O requerente de asilo deverá pagar uma quantia fixa de 5 mil euros através de fiança bancária ou apólice de seguro garantia, excluindo a possibilidade de pagamento por terceiro, o que está especificado nos motivos de “sem identidade”. Despacho de 2013 /33» .

E o juiz cita o artigo 10 da Constituição, interpretado pelas seções paritárias do Supremo Tribunal Federal em 97, segundo o qual “o comparecimento do requerente de asilo de um país seguro privará automaticamente o referido requerente do direito de entrar no território italiano para reivindicar proteção internacional”.

Os três tunisinos, sem documentos, apresentaram razões diferentes para procurar protecção, embora isso não tenha afectado o resultado. Segundo crenças locais, os garimpeiros de seu país o consideravam favorável ao seu trabalho, e um deles disse que ele foi assediado por suas características físicas e não conseguiu obter passaporte durante sua fuga. Num outro caso, um homem de 23 anos partiu devido a um desentendimento com a família da sua namorada, que se tinha afogado numa tentativa anterior de chegar à costa italiana. Ele anunciou perante o juiz que queriam matá-lo, responsabilizando-o por sua morte. Um terceiro explicou que o motivo de sua saída se deveu a problemas financeiros e ameaças que recebeu de credores.

A maioria levanta escudos contra a decisão do tribunal. “A notícia do cancelamento da detenção do primeiro imigrante do centro de Bosallo causa mais raiva do que surpresa – comentou Tommaso Fotti, chefe do grupo Fdl na Câmara – indo em linha com a linha expressa pelo Presidente do Conselho de Ministros. Comissão Europeia, Ursula van der Leyen. Face às decisões do governo Meloni de regulamentar um acontecimento de dimensão europeia como a imigração, não se pode deixar de notar que os resultados são totalmente injustificados em termos jurídicos.” Em vez disso, a oposição apoia o acordo de Riccardo Maggi, do +Europe, que sublinha como o juiz “parou a escalada do racismo” e acrescenta: “A falta de recursos económicos ou simplesmente o uso generalizado da detenção. detenção. O vice-presidente do PD, Matteo Mauri, diz: “Esta é a prova de que o decreto é ilegal e irrelevante.

