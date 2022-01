Especialista em localização, personalidade e senso tático: o perfil de Olivera

Sergio Olivera Ele tem 29 anos E é um grampo absoluto do meio-campo Porto. Bem, uma de suas principais qualidades Diluição: No meio do campo ele desempenhou vários papéis, De 3 a intermediário 2 de dentro. Além disso: ele jogou em algum momento de sua carreira Lateralmente, Direita e esquerda e como Médio ofensivo. Ele não é muito rápido, mas compensa sua falta de inteligência tática: Barreira e excelentes momentos tanto em organização, experiência, glamour e personalidade. Então tem uma qualidade extra que faz a diferença no futebol de hoje: Um especialista em bola parada. Ele marcou bem em sua carreira de chutes de falta 13 Mas tem isso também Cobrador de pênaltis E chuta bem Fora da área.

Os portugueses nasceram em Paços de Brandão 2 de junho de 1992, Uma pequena cidade perto do Porto. Dentro 2002 Ingressar na academia de juniores do clube é o primeiro passo para realizar o sonho. Sua entrada coincide com dois anos particularmente felizes, onde lidera a primeira equipe Mourinho, Quem vai ganhar a Taça UEFA e a Liga dos Campeões. As regras estão se aproximando, mas não acabaram: o menino ainda é jovem. Introduzido no futebol das lendas 17 de outubro de 2009, Dentro Taça de portugues Contra Certilidade E foi imediatamente registrado: Olivera era, um 17 anos, 4 meses e 15 dias, o estreante mais jovem do clube. Mas ele não consegue jogar de forma consistente e por isso ainda não está maduro No verão de 2010, pegou emprestado. Este é apenas o primeiro de muitos. Para Beira Mar Encontra Jardim. Então vai para dentro Bélgica, Al Malins, E marcou dois gols em uma cobrança de falta. Cada empréstimo fortalece e valoriza os portugueses: al Benéfico Continuidade é conhecida pela primeira vez, al Pacos de Ferreira É um jogador de futebol de primeira linha, al Nantes Sergio sabe Konsyekov. Na última temporada, ele retorna à sua terra natal, voltando da dívida 18-2017 Ganhou seu primeiro campeonato: o segundo vindo dois anos depois. Duas vitórias interrompidas por outra dívida, al Bach Thessaloniki, Onde ele se torna afetuoso. Outra volta ao lar é um compromisso firme: depois de muitos anos de treinamento, torna-se um ponto fixo. O momento mais importante está chegando 9 de março Durar: Sergio Oliveira nocauteou a Juventus da segunda rodada da Liga dos Campeões Com um tiro livre de fora da área. Na temporada passada, os números em mãos, o seu melhor: entre o campeonato e os troféus 20 gols, incluindo 11 nos pênaltis e 2 na cobrança de falta. Ele é o segundo artilheiro do time, depois do bombardeiro profissional Dharemi. Até na seleção nacional ele retira e recolhe algumas pedrinhas do sapato Treze aparições. Santos Resolva Duas vezes no Euro 2020, Na fase de grupos contra a França e na rodada contra 16 Bélgica. Ele não jogou pela seleção nacional desde então, mas jogou este ano Marcou 5 gols em 24 jogos.