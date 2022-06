“Eu a matei. Eu estava bem ao meu lado.” A criança foi esfaqueada até a morte com uma faca. “Ela vingou seu ex”

Sua risada de bebê não foi suficiente. Ele não conseguiu desligá-lo Ciúmes, Irritado com o fim de seu relacionamento com sua parceira que reconstruiu a vida com outra mulher cuja filha cresceu carinhosa. A loucura que transformou uma jovem mãe em assassina: há dois dias ela foi buscar a garotinha Elena del Poso No jardim de infância, ele mais tarde a matou com uma faca de cozinha. Ele a espancou impiedosamente no pescoço, rosto e costas. Ele também escondeu o pequeno corpo em um campo abandonado a 600 metros de sua casa, a poucos quilômetros de distância em Muscalosia. Catânia. Ele o escondeu com cinco sacos de lixo pretos, deixou uma pá e uma picareta perto dele: tentou enterrar o bebê perfeitamente após o massacre e cobriu a sujeira e as cinzas vulcânicas o máximo que pôde. Os carabinieri do comando provincial viram a pequena Elena assim: coberta de lençóis pretos, coberta de hematomas e feridas. A mãe deles, Martina Grandma, levou-os ao bebê, que completou 5 anos em julho: ela desmaiou após um interrogatório noturno.

Martina Patti, a mulher que matou sua filha Elena del Poso: dona de casa de 24 anos, ela se divorciou recentemente do marido.

Confissão

Depois de mentir por várias horas, ele admitiu: “Eu a matei, mas não sei por quê.”. Não havia comandos armados, nenhum sequestrador mascarado agarrando a garota pelo braço e arrastando-a para dentro de um carro em alta velocidade. A primeira edição apresentada pela mulher imediatamente pareceu confusa e incompleta aos investigadores: “Não me lembro da cor, não me lembro da paleta, não sei dizer quantos homens eram”. I defeituoso. detalhes: Nenhuma testemunha no local, nenhuma chamada para o 112, mas decidiu ir para casa e relatar à polícia duas horas depois. Siciliano de 23 anos constrói vídeo de câmeras de vigilância à espreita na rua: sem agressão e sem multidão mascarada e armada. Naquela época, depois de muitas horas de perguntas prementes, o Vovó admitiu que ela fez tudo. “Eu matei ela.” Mais tarde, ele foi levado para a prisão por várias acusações de assassinato e ocultação de corpo.

Foi Martina quem procurou ajuda para encobrir o assassinato e desviar a investigação. Calcula tudo em detalhes. Às 15h de ontem, ele ligou para seus parentes e correu para a carabina do Tennessee de Muscalucia com lágrimas nos olhos. Ele disse que Elena foi sequestrada por um grupo de homens armados, que cobriram seu rosto quando ela estava saindo do jardim de infância. “Aconteceu via Piao. Eles me ameaçaram com armas ou porretes.” Ele não soube elaborar e deu informações confusas. Carabinieri nunca confiou nela.

Pai

A avó tentou culpar o pai do bebê. Alessandro del Poso: Ele disse que o sequestro pode ter sido resultado de algumas ameaças escritas em frente à porta da casa devido a um roubo que ele foi preso em 2020 e depois liberado. A análise das imagens das câmeras de vigilância foi usada para acusar a mulher de mentir: não houve emboscada nos quadros. Enquanto isso, Carabinieri e advogados ouviram familiares e o ex-companheiro. “Esta é uma família infeliz”, diz o investigador. Os pais de Elena formaram novos relacionamentos, mas a mulher não conseguiu se reconciliar com o pai do bebê. Ele reclamou que foi vítima de reações violentas. Mas, sobretudo, emergiu da investigação A obsessão de Martina com o novo parceiro de Del PosoEra uma opção para a menina.

Assassinato

Na noite anterior ao assassinato, a criança dormiu na casa dos avós paternos. Ele disse à mãe como estava feliz quando estava com seu pai e sua nova esposa. Foi a faísca que acendeu o homicídio. De manhã, Elena foi ao jardim de infância com sua tia. Patti pegou a filha aos 13 anos e voltou para casa. Ele então voltou no carro para desviar a investigação. A menina teria sido morta entre 13h30 e 15h, Escondendo o corpo no campo. Depois, a estreia: um telefonema desesperado para o pai de Elena, um telefonema para os parentes, uma corrida para o palácio com os pais dela. Mentiras, lágrimas, acusações contra o primeiro. E, por fim, a confissão: a arma era uma faca de cozinha, que não foi encontrada. “Ele parecia estar distante e ausente, e não parecia perceber o que estava fazendo”, dizem os investigadores.

O primeiro exame realizado pela autópsia reconstrói o horror: a menina foi esfaqueada no pescoço, orelhas e costas. A casa onde Elena morava com sua mãe foi sequestrada. A Procuradoria de Catania, chefiada por Carmelo Zuccaro, ordenou a prisão da mulher. Uma audiência de verificação será realizada nos próximos dias. “Foi um julgamento dramático, ela foi destruída, ela agiu como se alguém a tivesse capturado, ela se mostrou fria e calculista”, disse Gabriel Celeste, advogado que atendeu a avó, e anunciou que ela iria ao julgamento. Um psiquiatra. A mulher está detida na prisão de Piazza Lanza, em Catania.