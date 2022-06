Relatório de Lagarde sobre taxas de juros para ministros da Zona Euro-Europa na quinta-feira

Bruxelas – A decisão de aumentar as taxas de juros do BCE será o foco das avaliações sobre a tendência econômica na quinta-feira em uma reunião do Eurogrupo que contará com a presença da presidente do BCE, Christine Lagarde. O presidente da Comissão Monetária é convidado e participa habitualmente no Eurogrupo, mas nesta ocasião foi-lhe pedido abertamente que apresentasse um relatório sobre os últimos resultados do Conselho do Instituto de Frankfurt, pelo que se espera que surja um debate sobre o assunto. Ampla, no curso da economia. Um alto funcionário da UE explicou antes de uma reunião dos ministros das Finanças da zona do euro em Luxemburgo que as taxas de juros eram “uma questão muito relevante para os ministros em termos de política monetária e inflação”.

“Os ministros entendem que a política monetária é mandato do BCE e que é independente da política monetária. O eurogrupo respeita essa liberdade”, mas é preciso entender “qual é a justificativa do banco central”. Entre os temas da agenda desta semana está a nomeação do sucessor da Glass Wreckling para a Direção Geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade. O responsável da UE explicou que o candidato a diretor deve ter “80% dos votos dos membros da messe” e “esperar uma decisão positiva na quinta-feira no Luxemburgo, se necessário por mais algum tempo”. Temos: “O mandato de Wreckling termina em 7 de outubro.

Na última reunião do Eurogrupo estavam três candidatos, o português João Leo, o luxemburguês Pierre Gromegna e o italiano Marco Putty, mais três até à data. De acordo com o ESM, a reforma alemã ainda não foi ratificada, com recursos pendentes no Tribunal Constitucional e na Itália. No que diz respeito à aprovação italiana, o alto funcionário explicou que o Eurogrupo espera que chegue “em breve”. “Não podemos fazer nada para acelerar o processo judicial no Tribunal Constitucional alemão”, disse Karlsruhe ao tribunal.