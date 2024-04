Mignon pede salário a Leo: exceção portuguesa ao Milan

Como segurar firme Mike Mignon? Esta é uma das principais questões em casa Milão, o futuro do goleiro francês permanece um mistério. Perturbado pelas sirenes do Bayern de Munique, começa a busca por um sucessor para Manuel Neuer, que ganha muito dinheiro – cerca de 20 milhões de euros por temporada – e cujo sucessor também pode comandar um contrato muito mais rico. Para se livrar de Mignon, o Milan pede ofertas próximas de 100 milhões de euros, semelhantes às de Theo Hernandez até o momento. Mas a extensão é uma questão que precisa ser abordada.

Mignon em Leão. Ele leva o título A Gazeta do Esporte, o que explica como o goleiro pede um aumento substancial de salário. Mignon ganha hoje cerca de 3,2 milhões de euros por temporada, um valor que a Casa Milan sabe que precisa de ser revisto para cima, e que já é inferior a jogadores como Loftus-Cheek e Chukwueze.

Entre as ambições de Mignon está uma duplicação substancial dos salários. Tema complexo: Para o Milan, o contrato de Leo, que começa em cerca de 6 milhões de euros em base fixa e chega a 7 com bônus, é considerado excepcional. No entanto, as discussões entre o governo rossonero e a comitiva de Mignon logo chegaram ao auge. Além disso, o acordo atual expira em dois anos: pressa, sem pressa.