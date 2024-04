Musetti foi prontamente parado por Borges no Estoril: os portugueses venceram em dois sets

Lorenzo Musetti foi prontamente derrotado no ATP 250 do Estoril. O italiano foi derrotado por 7-6(4) e 6-3 em uma hora e meia.: Uma versão mais maçante e covarde do tenista de Carrara, incapaz de fazer qualquer coisa contra um adversário saudável apoiado pela torcida local. Alguns arrependimentos por ter perdido o primeiro set depois de desperdiçar duas bolas para vencer o set.

A saída de Musetti é encorajadora: Ele é mais rígido e independente que Borges. Depois de os portugueses não terem conseguido empurrar, Blue conseguiu antecipar-se ao intervalo com um brilhante forehand voador para controlar a troca. Imediatamente, o vencedor do desafiante do Phoenix reage e começa a tentar com mais frequência. O toscano ainda consegue chegar a dois set points no décimo segundo jogo, mas Borges anula as duas chances ao sacar bem para manter o adversário na defensiva. O desempate, decidido pelos portugueses em 3-2, foi garantido por um forehand dos portugueses e um backhand deslizante de longe para 4-3: Assim Borges venceu o primeiro set por 7-6(4)..

Com base na final do primeiro set, Borges joga cada vez mais relaxado e imediatamente sai com doze pontos consecutivos no segundo set para abrir uma vantagem de 3-0.. Musetti começa a falar nervoso para seu córner, sem encontrar solução, engasgado com a resposta do adversário, e erra na troca assim que tenta aumentar o ritmo. Quando sofreu um break point após bons backhands de Musetti, o anfitrião estava lutando por 4-2, mas precisava ser mais agressivo que Musetti no momento de necessidade. Borges administrou muito bem o último jogo e terminou em 6-3, uma vitória merecida.