Governo: Draghi pronto para sair se M5s não votarem confiança em Dl Aiuti

O fim da legislatura está próximo. Mario Draghi pode renunciar hoje. O Movimento 5 Estrelas decidiu Não dê um voto de confiança Por ordem do assistente e vai sair da sala. A confirmação veio ontem à noite diretamente de Giuseppe Conte Caracterizado por uma tensão crescente no final de um dia e reuniões muito longas. “Não estamos prontos para dar contas em branco, declarações de intenção não são suficientes”, disse o líder do M5s, definindo as aberturas do primeiro-ministro como “não suficientes”, ao mesmo tempo em que faz o nome do que Draghi esperava na terça-feira sobre uma visita iminente. Um novo decreto Apoiar o poder de compra das famílias. Ele disse que se a ordem realmente vier, será o “mérito” do movimento.

Telefonema entre Draghi e Conte

A escolha de Conde, no entanto, é repleta de consequências. “Se você não me der um voto de confiança, não estou pronto para continuar.” Essas foram as palavras que o primeiro-ministro repetiu ontem quando respondeu a um telefonema de última hora de Conte, sem nenhuma decisão a ser tomada. Matteo Salvini e Enrico Letta foram igualmente claros durante a tarde. “Se o 5Stelle não votar no mandato da maioria, bem, os italianos têm que dizer. Vamos votar”, disse o presidente do clube. Com tons diferentes, mas com o mesmo significado, o secretário Dem interveio: “Não é nossa vergonha dizer que se o governo cair, vamos votar. Está na lógica das coisas”.

Sem ultimato ao PM

No telefonema, Draghi repetiu o que seu antecessor havia dito publicamente no dia anterior, e que o governo não podia ficar refém e paralisado por vetos (“ultimatums”) emitidos de tempos em tempos por este ou aquele partido da maioria. Em um cenário dramático como a situação atual, a inflação cortante, a guerra na Ucrânia e outro risco de deterioração ainda maior da economia. “Este governo nasceu para fazer as coisas, senão perde a inteligência”, reiterou a Conte o desejo de avançar rapidamente em alguns pontos da agenda do governo. Corte em cunha E desde a introdução Salário mínimo – Isso é consistente com as prioridades indicadas pelos M5s. No entanto, não é uma hipótese viável pensar que um dos principais partidos possa ir adiante após uma moção de desconfiança.

Corrida de cinco estrelas

Depois de uma nova mesa redonda com a liderança do movimento, Conte finalmente confirmou hoje que os senadores do Pendestellati não participarão da votação. O anúncio foi recebido com aplausos dos parlamentares. De fato, a escolha do ex-primeiro-ministro não foi apreciada por todos. Neste jogo, alguém toma emprestada a linguagem do pôquer. A decisão de Conte agora coloca a disputa de volta não apenas nas mãos de Draghi, mas também nas mãos de outros partidos majoritários. 5 estrelas apostam no encaminhamento para a sala do PM. Nesse ponto, as outras partes são responsáveis ​​por não confirmar a confiança. Um movimento dissimulado em que a crença é que ninguém realmente quer votar. A oposição Georgia Meloni já está elevando a fasquia: “Chega de jogos palacianos imediatamente para votar”.

“Não está disposto a pagar uma conta em branco”

Conte, falando aos seus parlamentares, reiterou que “só podemos agir com consistência e linearidade, os cidadãos não vão entender outra solução”, acrescentando que “se Draghi anunciar um mandato substancial no final de julho, será uma importante Os M5 dizem há algum tempo que a ajuda atribuída não é suficiente. Eles são uma solução tampão ». Resta saber se este governo vai realmente apresentar este decreto. “Estamos absolutamente prontos para negociar e dar o nosso contribuição para este governo e para o primeiro-ministro Draghi, mas estamos prontos para dar um projeto de lei em branco. Conte. Quem sabe se ele e M5 serão agora chamados a honrar o projeto nas urnas.