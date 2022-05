“Notícias sobre a atualização. O futebol precisa de playoffs”

Então o técnico da Juventus deu pistas sobre permanência Moyes Keane Aproveitando uma boa final de temporada depois de uma pequena vaga nas grandes partes do ano: “Não pedi ao Keane para marcar 35 gols, mas 25, porque ele tem um potencial imenso. Se o jogarmos perto do gol, ele sabe marcar. Eu pergunto muito a ele, ano que vem normalmente perguntamos aos nossos persuasores, este ano não estamos lá, temos que ser melhores antes do gol“.

Juve para jovens: “As equipes da Série A devem ser italianas hardcore”

Mais tarde, sobre o tema do mercado de câmbio, ele confirmou que a Netwet retornará com base no futuro da Juve’.Feito na Itália‘, Como é tradição do clube, especialmente nos seus anos de maior sucesso e no contexto das façanhas do jogador de 23 anos na Série C: “Acredito que o lugar principal de um time deve ser o time italiano porque são times italianos. Ter jogadores italianos é essencial, os pilares devem ser: estamos em um bom momento. Com jovens de 23 e 19 anos no caminho certo, construímos os jogadores certos e importantes“.