Ex-greve de Ilva em Toronto, cara a cara com trabalhadores da oposição anti-Morcelli. A luta vai para Roma

TARANTO – Uma greve de 24 horas dos trabalhadores diretos da fábrica de Taranto da Aciaierie d’Italia está em andamento separadamente da Ugl Metalmecanici sob um acordo anunciado pelo grupo de trabalho As e Fim, Fiom, Uilm e Usb da Ilva. , Lucia Morcelli, CEO da Acciaierie d’Italia, saiu para discutir com os trabalhadores, ouvindo atentamente suas palavras.

“Deixe ir”, gritaram alguns manifestantes. Um dos sindicalistas de lá disse através de um megafone: “Se alguém viesse aqui para provocar os trabalhadores e fizesse algo errado, continuaríamos nosso protesto. Se ela tivesse vindo para cá porque era usada de outras áreas para conversar com os trabalhadores quando eles protestavam na rua, não estaríamos falando com ela hoje. O porta-voz do sindicato, Fim, Fiom, Uilm e Usb, acrescentou: “As conversas estão sempre sendo realizadas quando apropriado, como prometido pelos 1.700 trabalhadores da Ilva no Ministério do Desenvolvimento Econômico. Depois, cada um tomará sua própria decisão. Mas hoje estamos em greve , não estamos falando com ninguém, estamos aqui até meia-noite. Estamos postando duas fotos do Todaro no sit-in aqui.

Gesmundo (CGIL): “Governo vai aceitar a situação de Toronto”

“A adesão excessiva à antiga greve dos trabalhadores da Ilva é um sinal da profunda inquietação que os trabalhadores experimentam há muito tempo, direta e indiretamente. Portanto, precisamos de um plano da indústria que dê respostas ao nível do emprego e integre segurança, saúde e questões ambientais.Enfrentamos o desafio da transformação energética e é inexplicável que o governo de Toronto não aborde o assunto diretamente.Precisamos da secretária da CGIL, Puglia Pino Gesmundo.

Venturi (Fium Sigil): Axiri de Italia enfrenta mais trabalhadores

“Em vez de portões no dia da greve, o CEO da Acciaierie d’Italia Lucia Morselli disse que os conflitos entre as partes geralmente devem aparecer em locais que ajudam a identificar ferramentas para fornecer uma perspectiva e publicação positivas. , O CEO da Acciaierie d’Italia comentou sobre sua decisão de se apresentar a uma de suas ocupações de trabalhadores: uma greve de 24 horas convocada pelos sindicatos e a entrada da fábrica de Toronto sendo detida. Hipocrisia à parte, o CEO da Acciaierie d’Italia se resigna à idéia de que ele pode escolher os sindicatos que deseja. Questões levantadas com a greve de hoje: Da falta de acordo – à falta de produção no CIGS, das questões de segurança aos investimentos ordinários e extraordinários necessários para garantir uma oportunidade credível para implementar o plano industrial. Simplesmente apresentado e nunca compartilhado pelo sindicato e pelos trabalhadores.

Penaglia (Filme Sisal): “Adesão em Massa, Alavanca para Resolução X Ilva”

“O sucesso da greve de hoje na siderurgia e siderurgia de Toronto – declara Roberto Benaglia, secretário geral do Fim Cisl – é um fato muito positivo que ilustra como os trabalhadores e o sindicato dos metalúrgicos não desistiram.

Mobilização em Roma

“Voltaremos a discutir com os trabalhadores nos próximos dias por meio de um novo plano de reunião para compartilhar com a equipe as datas e os métodos de uma grande mobilização a ser organizada diretamente em Roma”. Isso foi sublinhado por representantes da RSU e das secretarias Fim, Fiom e Uilm de Toronto, que ressaltam a “grande participação dos trabalhadores”. “Após a mobilização massiva de hoje – esperamos que a mesa de discussão sindical permanente no Ministério do Desenvolvimento Econômico chegue a uma solução definitiva com ferramentas adequadas a uma situação completamente extraordinária como Toronto”