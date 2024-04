M5s-Pd troca acusações, dividido entre Conte e Schlein – Notícias

O amplo campo está desmoronando em Barry depois de um voto “Não” nas primárias do M5, três dias após a abertura dos gazebos. A troca de votos, a terceira em poucos meses, teria convencido Giuseppe Conte e o candidato Michele Laforgia de que não havia condições para a votação do próximo domingo. Um retrocesso que alimentou o conflito Pd-MoVimento quando parecia que Bari poderia ser um laboratório para outra experiência política: o Movimento Cinco Estrelas nunca tinha concordado em competir nas primárias, e o Movimento Apuliano teria sido o primeiro.

O campo progressista, a Esquerda Italiana e a coligação extragrande que vai dos Verdes à Italia Viva e Azione, corre agora o risco de se dividir. Isto foi prenunciado pelas palavras de Conte, que levou as coisas mais longe pela manhã em Paris: “Lamento esta reacção do Partido Democrata, mas não aceitamos desrespeito, ninguém pode dizer isso. … Apelo ao Partido Democrata para que não reaja de forma irregular. Eles são acusados ​​de deslealdade. Sem retirada, será difícil trabalhar com o Partido Democrata.”

Já na quinta-feira os “construtores de pontes” estão em ação, o seu objetivo é convencer o Movimento Cinco Estrelas a retirar as candidaturas dos ex-chefes de gabinete de Antonio Degaro, Laforgia e Vito Lecce, e identificar uma terceira pessoa entre os cidadãos. O mundo, que pode manter a coalizão unida. No entanto, um caminho que imediatamente parece quase impossível.

“Na quarta-feira passada – enfatizou Conte – avisei o secretário Schlein em um longo telefonema que a situação de Barry estava ficando comprometida e que se houvesse novas investigações, não estaríamos prontos para fingir que nada havia acontecido continuando com as primárias. , porque houve uma nova investigação poluindo os votos e tendo como objeto a troca de votos o assunto fica cada vez mais grave. Não é possível fingir que nada aconteceu.” O líder do M5 lembrou: “Em Paris estávamos na oposição e concordamos em seguir um caminho comum, mas se, com base em alguns pressupostos, alguém fingir que nada aconteceu ou quiser desacreditar nós, não estamos lá. Esta é a situação. objetivamente sério”.

READ Passe para viagens entre áreas dentro da zona laranja e vermelha com atestado médico Vídeo Municipal Barry, Conte: 'Nenhuma obstrução dos democratas em LaForgia'

À noite, da plataforma instalada na central Piazza Umberto de Bari, no comício de Leccese, Schlein respondeu com cara dura: “Estou com você porque, ao contrário dos outros, mantenho minha palavra. E peço desculpas a Giuseppe Conte por a decisão que tomei ontem, unilateralmente, ele decidiu sem procurar solução, porque está certo. O secretário democrata não cedeu: “Não respondo aos ataques contra mim, mas não quero tolerar ataques que chegam à nossa comunidade.” Voltando-se para o candidato democrata, ele começa pequeno: “Mesmo que você queira continuar buscando com Laforgia a unidade que outros quebraram ontem. Você terá nosso apoio. Ainda ontem – revela – ambos nos propusemos a dar um passo atrás, juntos dar um passo à frente. Mas a resposta foi negativa e aparentemente essa resposta já estava planeada. Estou feliz por estar aqui com Vito Lechis, porque estou aqui como Secretário do Partido Democrata para confirmar a nossa confiança e o nosso apoio a uma pessoa honrada, refletida, que se coloca sempre ao serviço da sociedade”.

Vídeo Funcionários municipais de Bari, Conte: 'Não diga que somos desleais, eu avisei Schlein'

Schlein acrescenta: “Entendo que aqueles que começaram a política com o Palazzo Sigi não estão familiarizados com a militância e os cospos. dizer que ambos os candidatos podem usar meios menos óbvios. “Desta forma – concluiu – ajudam a direita. Precisamos de uma política que olhe para a próxima geração, não para as eleições. Não aceitaremos legalmente lições morais de ninguém”. “Para o movimento 5 estrelas, a legitimidade não é moeda de troca, não é moeda de troca”, Conte respondeu imediatamente às palavras de Schlein no Facebook. E esta parece ser a palavra final na luta entre os dois. Pelo menos em Barry.

Agência ANSA Agência ANSA As primárias foram evitadas, mas ambos os candidatos estão na disputa – Notícias – Ansa.it “Estou em campo. Estou avançando junto com muitas pessoas que conheci nas últimas semanas e que me apoiam lealmente. Estou avançando não por mim, mas pela cidade que amo. (ANSA)

“Na minha opinião, devemos respeitar o trabalho do conselho cessante – disse ele – para dar o sinal de um começo completamente novo e de uma forte renovação com proteções legais, que exigiremos trabalhando com qualquer pessoa aqui em Paris”. “Se o Partido Democrata não gosta de nós, lidaremos com isso, mas queremos manter um sentido de unidade”, disse a Coligação de Centro-Esquerda em Bari, “por isso apelo ao Partido Democrata para não reagir de forma desorganizada”. .

“Outra coisa que saiu do Nazareno – não conversamos ontem. Tive uma longa conversa com o secretário Schlein antes de anunciar nossos resultados à imprensa. Então não deixe essa bobagem passar. Saia”.

“Para o movimento 5 estrelas, a legitimidade não é um valor negociável, não é uma moeda de troca”, escreveu Giuseppe Conte no Facebook à noite. Conte diz que passou o dia “tendo uma reunião produtiva com a nossa comunidade de Barrie, o nosso comité regional, representantes eleitos e representantes provinciais e territoriais”. “A coragem do nosso movimento – lemos no post – testemunha aos cidadãos que existe uma sociedade que não desiste, não desiste, não desiste de ver a política como uma ferramenta que serve a todos. um pouco “.

Agência ANSA Agência ANSA Conte em Paris: 'Primárias não têm mais condições' – Notícias – Ansa.it Assim, antes de participar num comício eleitoral em apoio à candidata presidencial do M5S, Michele Laforgia. Fontes Nazareno: 'uma escolha incompreensível' (ANSA)

Reprodução protegida © Copyright ANSA