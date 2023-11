Confronto sobre greve, Landini: ‘Vamos em frente, liminar não é bem-vinda’ Salvini: ‘Revisão da suspensão’ – Notícias

“Como dissemos à comissão, achamos errada a interpretação de que não se trata de uma greve geral. Isso põe em questão um direito. Esta é uma explicação satisfatória“E” o ministro Salvini usou como ferramenta “Para impedir o direito à greve”Maurizio Landini, secretário-geral da CGIL, disse isso ao confirmar a greve geral na sexta-feira. “Confirmamos a greve – disse à Rádio 24 – Como ato de responsabilidade, isentamos o tráfego aéreo e aumentamos o tráfego dos bombeiros para quatro horas, das 9h às 13h.. Landini disse que a comissão de garantia estava “satisfeita” com o governo.

“Seria indesejável se o ministro quisesse fazer intervenções de funcionários. “Questionar o direito à greve para defender os próprios direitos seria uma escolha política”, disse o secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini, à Rádio 24 quando questionado sobre a possibilidade de os trabalhadores entrarem em greve na sexta-feira, 17.

O ministro da Infraestrutura, Matteo Salvini, disse que “ele pode ditar o que quiser, mas Estamos apenas no início de uma mobilização. O que ele está fazendo é crucificar este país. Eles não vão nos parar com um comando, estamos apenas no começo, “Não queremos mudar esta estúpida lei orçamentária, queremos que as reformas sejam feitas a partir do ano fiscal”, reiterou Landini. Entrevistado pela Rádio 24, o ministro recomendará a greve na sexta-feira, 17. Não nos pare. As greves vão dar certo de qualquer maneira, estamos apenas no começo e não temos intenção de parar”.

Entretanto, com uma carta dirigida ao Presidente Walter Ricetto, Os membros do Comitê Trabalhista da Câmara exigiram a destituição imediata do presidente do comitê de garantia. “Caro Presidente – À luz dos recentes anúncios sobre o exercício legal do direito de greve, lemos na carta assinada pelos representantes Arturo Scotto, Chiara Cribotto, Emiliano Fossi, Marco Sarracino – uma avaliação completa e abrangente a este respeito no Parlamento, a Comissão do Partido Democrático de 12 de Junho de 1990, n.º 146.solicita a imediata convocação do Presidente da Comissão de Garantia referida na Lei específica do seu funcionamento”.

MIT escreve aos sindicatos: ‘Repense a greve’



Uma carta do MIT liderada pelo vice-primeiro-ministro e ministro Matteo Salvini foi enviada aos sindicatos envolvidos, considerando a greve de 17 de novembro. O ministério convida os sindicatos a reverem a sua posição à luz das indicações do fiador, esperando “respeitar as regras e o bom senso”. Daí uma nota do Ministério das Infraestruturas e Transportes.

Bombardeiros: ‘Vamos avançar, não teremos medo’



Os acórdãos da comissão de garantia “seremos permitidos se não respeitarmos as orientações, as indicações e o nosso comportamento dado pela comissão”, mas “estamos a avançar, não queremos ter direito à greve. por qualquer pessoa”, disse o secretário-geral da UIL, Pierpaolo Bombardieri, sobre a greve convocada para 17 de novembro. Ele disse.

