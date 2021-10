Porto de Trieste, 8 mil para greve: “Quem quiser entrar”. Green Boss Day Live

Roma, 15 de outubro – E chegou o dia. Hoje é 15 de outubro O passe verde é obrigatório para os trabalhadores, Público e privado. Ao longo das semanas, as tensões aumentaram como um ponto de inflexão que ameaça os transportes, a agricultura e a rede de supermercados com encefalites graves. Especialmente alta tensão Ports A partir de Génova, Ancona e Trieste. De outras partes da Itália, neste momento, nenhum problema particularmente importante foi relatado, exceto por algumas linhas para cheques e alguns capítulos tensos.

Resumo

UMA Trieste Está acontecendo Ataque de docaEmbora a Comissão de Garantia o tenha considerado “ilegal”, o Chanceler declarou que Participante de greve “comete crime”. eu Cerca de 8 mil Os participantes do evento e as pessoas continuam chegando em frente ao 4º portão do porto. O acesso é permitido até agora, mas os caminhões que cruzam a fronteira estão voltando sem serem incentivados pela multidão. A operação do porto – segundo as autoridades portuárias – continua Quase como sempreNo entanto, com alguma recessão. Todos os portões do aeroporto, com exceção do evento número 4, permanecem abertos, permitindo o transporte de carros e caminhões, bem como a continuidade do serviço de trem doméstico.

O que acontece se a porta de Trieste for desligada

“Não tem barreira, quem quer trabalhar, faz”, esclareceu no início da manhã Quebra-cabeça Stefano, O dirigente do sindicato autónomo que organizou a greve e agora expressa satisfação: “Oitocentos trabalhadores estão fora e cerca de cem, aliás o porto não funciona hoje”. Michael Busoni, outra doca. Ele explica: “Muito poucos entraram, apenas dois na minha empresa”. Ele acrescentou: “É claro que o porto não está funcionando por causa dos guindastes que foram parados e alguns navios foram transferidos para outros portos”. Sebastiano Grison, 24, da Coalizão de Trabalho do Porto de Trieste, promete: “Estamos prontos para trabalhar até 31 de dezembro.” Buzzer anunciou uma espera conferência de imprensa 13h30 em frente ao 4º portão do porto.

Apesar da reunião e da greve, o governador de Friuli Venice e Giulia, Massimiliano Federica. A porta funciona – diz ele ao SkyTg24 -: Obviamente haverá dificuldades e padrões reduzidos em algumas colunas, mas funciona. Ele acrescentou: “Fui solicitado a manter a temperatura baixa evitando conflitos anteriores para não prejudicar a economia de um país, porque prejudicar a operação do porto de Trieste está prejudicando um grande número de empresas que trabalham em setores relacionados”.

Um guarda de trabalhadores bloqueou as operações portuárias pela manhã Atravessa a Etiópia E todos Crossing Alberta, No porto de Gênova. Do lado de fora do prédio onde estão localizados os escritórios, há cerca de cem guardas de trabalhadores que não têm passagem verde, enquanto cerca de cinquenta camelos que estavam em frente aos portões esta manhã entraram no interior. E foi interceptado às 23h30. Rapto internacional de San Phenico E isto Terminal da balsa. Os manifestantes aqui permitem que as pessoas passem, mas não os materiais. A operação do porto não está comprometida atualmente, devido ao baixo número de navios que entram, mas o status quo Voltagem Está se levantando. Chefe do Porto de Gênova Paulo Emilio Signorini Ao Roy Radio 1, apresentador do ‘Che Giorno’, alertou: “Os dois dias devem ser muito cuidadosos, porém, serão na próxima segunda e terça-feira”.

O grupo sem passes verdes bloqueou a curva de acesso CriadoA principal artéria de Gênova vai do oeste da cidade ao centro. Os manifestantes eram cerca de cinquenta. O trânsito foi bloqueado em frente ao Portão da Etiópia na área de Chester Ponente: em torno do slogan ‘Liberdade’ e ‘Pare o trabalho’ 300 pessoas Eles derramaram na rua.

Líder da Região Giovanni Thotti Ele declarou: “Os protestos na porta do porto, dos guardas na província, mas por enquanto tudo está indo bem, o que, depois de dias da semana passada, parece um bom começo”.

Sem greve, ou portões bloqueados, al Porto de veneza. Condição normal a Nápoles e Salerno. Crítica zero e um Liverno. Ligeiro declínio na operação em O porto comercial de Gioia Taro (Regio Calabria) Cerca de trinta estivadores protestaram desde esta manhã; Recentemente, Mct, a principal operadora de terminal operando no porto de Gioia Taro, assumiu a responsabilidade por uma campanha Tampões grátis A favor das docas que não têm passagem verde.

Acesso norte à zona portuária Ancona: Manifestação de trabalhadores do canteiro de obras em Green Pass, cerca de 200 pessoas sentadas, criaram uma parada com um caminhão que passava. A polícia de trânsito fechou o acesso ao ‘desvio’ da rodovia estadual para a área portuária: longas filas de Flaminia e carros e veículos pesados ​​se formaram na rampa.

Tensões a Roma, Um evento aprovado está agendado para hoje no Circus Maximus. Não houve poucas dezenas de passes esta manhã – cerca das 8 – enquanto tentava bloquear o trânsito através de Lapigana, perto do centro da capital, mas tome cuidado com a cidade, assim como com a reconhecida manifestação do Circo Massimo, sem guardas arbitrários. Detido pela polícia. Espontaneamente, um grupo de manifestantes com placas manuscritas tentou ocupar a estrada, mas foi impedido e enviado para a Piazza de Porta Magiore. O foco estará mais em qualquer assistência espontânea.

Conselheira da Região Logio, David Parillary, Junto com o deputado do grupo misto, vêm ocupando os escritórios da região do Lácio desde a noite passada Sarah Kunial. “A partir de hoje, queremos dar um forte sinal de oposição e solidariedade a todos os trabalhadores que veem seus direitos e dignidade sendo espezinhados”, disse Kunial. “Entrei no escritório sem um passe verde. Eles vão me tirar à força”, acrescentou Barillari.

Nenhum problema específico foi relatado no momento Milano, Vá para ATM e Trinode. Tudo ‘Curva de paz Cerca de 500 pessoas se reuniram para se opor à introdução do Passe Verde em locais de trabalho públicos e privados; Alguns funcionários de caixas eletrônicos também estão envolvidos na detenção.

UMA Florença Segundo a polícia, cerca de 600 pessoas, incluindo vários estudantes, reuniram-se de 10 a uma guarda permanente organizada por um grupo arbitrário sem cera e passe verde.

Existem trabalhadores de manutenção de estradas Bloqueou a empresa Nápoles E CaesardaEle está localizado no município de San Tampa. Por iniciativa dos trabalhadores do SICobas Panchi Nuovì, uma greve para bloquear as instruções de trabalho começou esta manhã.

UMA Bolonha Não há 7.000 passagens verdes em movimento: o tráfego é restrito nas estradas na Porta San Donado.

Sente-se em frente ao portão Base da Força Aérea Italiana em Ciconella. A guarnição, que contou com a presença de algumas dezenas de manifestantes, foi promovida pela União da Força Aérea (SIAM) e decorreu das 19h às 19h25.

Representação sindical interna Electrolux Susegana (Treviso) Chamou a greve. Dos 1.100 funcionários diretos da fábrica, a proporção de não vacinados é de 20%. Participação na manifestação, primeiro turno, que começou às 17h. Parte significativa dos 250 funcionários entre os participantes será com contratos a termo.