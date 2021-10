Rafael Leno, preferência e leveza

Existem gestos técnicos que podem explicar um jogador de futebol. Uma jogada, um movimento – no resumo da sua execução – pode resumir a forma como o jogador joga para quem não o conhece. Vejo a foto de Rafaq Leno chutando a bicicleta durante a partida Milan x Atlético de Madrid, me sinto como um tiro por cima E ele. Isso não é porque ele costuma brincar com sua performance – tomadas aéreas são raras porque são bonitas – mas é uma metáfora para suas qualidades. Afinal, uma coisa: brandura. O caráter suave de Leo está neste gesto, que ocorre inteiramente no ar: ele combina velocidade, com a qual se prepara para voar o corpo em meio segundo, com força, ao bater a bola contra o travessão.

Se alguém o observar flutuando entre os corpos rígidos de seus inimigos, logo perceberá um detalhe: Leno ri. Se você pesquisar na web, encontrará muitas fotos dele sorrindo enquanto corria ou chutava. É uma extensão de seu jogo de sorrisos, o que ajuda a projetá-lo em outro plano que lembra um chute solto e leve. A Lenovo mostrou que, se a fronteira entre leveza e superficialidade costuma ser confusa, uma pode oscilar entre a outra. A sua atitude em campo tem sido repetidamente descrita como preguiçosa e sem vontade de se sacrificar e, nas últimas duas temporadas, os portugueses pareceram enfumaçados e tímidos. No entanto, desde o início do Campeonato 2021/22, Lino tornou-se o protagonista de um desenvolvimento que mostrou o seu imenso potencial, despertando à sua maneira o mais ínfimo sentido de consciência silenciosa. Podemos observar essa virada observando de forma particular a mesma partida disputada em dois momentos distintos: o último dia da temporada 2020/21 em Atlanta-Milan e a sétima rodada do atual campeonato, Atlanta-Milan.

Atlanta v Milan, 22 de maio de 2021. Rosoneri venceu a partida mais importante da temporada, trazendo-a de volta à Liga dos Campeões após sete anos. Leno saiu de campo aos 79 minutos com seu chute, que ficou cara a cara com Colini. Para muitos, pode ser sua última partida com a camisa do Milan. A temporada dele não foi a esperada e, se você adicionar a anterior, terá um equilíbrio amargo. Desde que ele veio para Milão aos 20 anos, estava claro que esperar por Leo seria um campo de treinamento. Os portugueses eram mais conhecidos por apostarem nas “camadas jovens do Sporting Lisboa melhores que Cristiano Ronaldo” do que em Lilly (oito golos) e no seu melhor treinador Diego Fernandez. Foi com Rosoneri, onde jogou em quase todo o lado: avançado, lateral direito e esquerdo, até mesmo o craque ocasional, graças à situação caótica pós-Giambaulo.

Em nono lugar, Lino viu muitas vezes a dificuldade em dominar o enredo prático da peça naquela área. Ao contrário da aparente leveza do seu futebol, a sujeira e o rodízio do jogo encontram seu habitat natural na banda: é aqui que Leso pode aproveitar a velocidade de suas longas pernas, que se alongam durante o chute. Ela cai largamente e suspensa no chão, e depois cai com força, como se empurrando o chão para trás como a superfície de uma esteira. Assim, chegamos à segunda grande crítica da Lenovo: Pausa. À semelhança dos seus tropeços repentinos na asa, os jogos dos portugueses são muitas vezes caracterizados por chamas espectaculares, que variam com a duração do jogo, o que é um sinal de ataque de profundidade e falhas na leitura dos intervalos. Não só no single game, mas a suspensão surgiu ao longo da temporada: especialmente no último campeonato, houve um momento em que o talento dos portugueses parecia certamente florescer. Entre dezembro e janeiro, Leno trouxe à equipa três golos e assistências em cinco jogos: destaques memoráveis ​​O golo mais rápido de todos os campeonatos europeus – frente ao Sassuolo – e o fantástico flap em Benivento.

Quem pensa que isso pode ser um prelúdio para sua dedicação deve mudar rapidamente de ideia: Leo marcou apenas um gol em suas seis temporadas e viveu em um segundo turno imperfeito e eventual. A longa ausência de Ibrahimovic certamente afetou seu desempenho e identificou seus pontos fracos em um nível de personagem: usado como um único terminal de ataque, Lenov provou que não aguentava o peso do ataque atrás dele. Ao contrário, embora aceitasse mais responsabilidades, muitas vezes parecia não estar na lista, imerso em uma atitude infantil e despretensiosa e alegando resistência para crescer. Nesses jogos, é como se Leno quisesse impor seu direito à aleatoriedade despreocupada, distraída, enfim, aos jovens. Leo parece distante e perto de nós. Distante pela raridade de seu talento, que o projetava em uma dimensão de elite; De perto, porque a agilidade de seu personagem nos remete aos momentos de nossa juventude, às cenas e aos personagens que vivemos diretamente.

Na teimosia de forçar o jogo, Leno é seu amigo que só joga com destreza no FIFA pressionando quatro botões ao mesmo tempo; Na empolgação de jogar naquela área, Leno reclama que seu parceiro de futebol está preso com um dedo mínimo porque não está se movendo em direção ao gol; Vendo que muitas vezes ele entra em campo mal-humorado, Leo você é uma criança, foi forçado por sua mãe a arrumar o quarto.

Esta é provavelmente sua maior singularidade: criar empatia. O português é um dos jogadores que tem dificuldade em ficar indiferente: pelo contrário, arrasta-o para um ciclo de emoções que oscila entre pólos opostos, prova da sua evolução nesta temporada.

Atlanta x Milão, 3 de outubro de 2021. Eram 78 minutos e o Lesoto marcou 1-3 antes que a bola caísse sete atrás de Muso. Alguns meses se passaram desde o último Atlanta x Milan, mas tudo parece já ter mudado. Neste início de época, os portugueses já somam quatro golos e uma assistência entre o campeonato e a Champions League, dando a impressão de ser um jogador diferente, mais determinado e determinado. Os números nos ajudam a entender a importância de sua contribuição para o jogo do Milan: para toda a equipe, Lino é o primeiro jogador a marcar um total de chutes e gols, triplos de sucesso e bolas interceptadas. Na base do seu desenvolvimento estava um discurso tático no início: este ano Lino sempre ocupou a posição de ponta-esquerda do tridente atrás do atacante. A chegada de Giroud permitiu a Pioli se concentrar. Leno, dispensado da responsabilidade de suportar o peso do ataque, tornou-se o dono inegável da ala, onde poderia aproveitar as brechas criadas pelo jogo da ponta.

Parado na esquerda, Liev exacerbou sua morte, que culminou em sua melhor jogada: lançou a bola cerca de dez metros para a frente, com um golpe de raio, resistindo ao ataque da guarda com um uso brilhante. Corpo. Chegando ao limite da área, os portugueses mostraram uma habilidade incrível em um espaço de tempo muito curto este ano e acabaram com um toque de brilho: a este respeito ver a ajuda de Rebekah contra o Liverpool – quase a única forma de concretizar o gol de Dias – e sua repentina vitória sobre o La Golia abre. Da mesma forma, os portugueses, como o alvo contra a Lazio, têm licença para fugir da prisão e quebrar o corredor central quando permitido.

No entanto, além da dimensão tática, a transformação de Léo se manifestou em sua atitude em campo: desde o primeiro dia de aposentadoria, mostrou maturidade e concentração que considerava não pertencer a ele. Em um traje tático, Leno transformou sua leveza superficial em otimismo casual, e seu sorriso se tornou um símbolo do despertar: esta é a palavra que Pioli usou para descrever sua maturidade. Fortalecido pela confiança do treinador, Leo começou a conquistar os fãs, perseguindo a confusa comparação com M’Bye Nyang, que o perseguiu como um fantasma na temporada passada. Agora, o desafio mais importante o aguarda, que encontrará continuidade. Na música solo “Pauline” de seu álbum Começando (Porque sim, a Lenovo também é uma armadilha), diz O passado também não riu de mim. Quero dizer: “O passado nem olhou para mim e riu.” Ele, por outro lado, enquanto ria em um campo de futebol, exortou o futuro a fazer o mesmo.