O governo português impõe um imposto mínimo de 15% às grandes multinacionais – Euractive Italia

O governo português avança com um mecanismo de tributação mínima de 15% para grupos multinacionais e nacionais, de acordo com um pacote de medidas aprovado na reunião de gabinete de quinta-feira.

É uma das 60 medidas incluídas no pacote do governo para relançar a economia portuguesa, mas também para implementar uma directiva da UE sobre a tributação mínima dos lucros das multinacionais e dos grandes grupos nacionais.

Portugal tem sido lento na implementação da directiva e a Comissão Europeia lançou um processo por infracção.

Como sublinhou o ministro das Finanças, Joachim Miranda Sarmento, em conferência de imprensa após a reunião do governo, “deveria ter sido implementado até ao final de 2022. Já está com um ano e meio de atraso”.

Como resultado, o governo está “a fazer algo que o governo português já deveria ter feito, exigindo que as empresas multinacionais paguem impostos mínimos”, acrescentou.

Uma lei europeia que introduziu uma taxa de imposto efetiva mínima de 15% para grandes empresas que operam nos estados membros da UE, incluindo multinacionais e grandes grupos nacionais com rendimentos financeiros combinados superiores a 750 milhões de euros por ano, entrou em vigor em 1 de janeiro.

A directiva da UE segue um acordo global alcançado pelo G20 e pela OCDE e visa “criar maior justiça e estabilidade no panorama fiscal na UE e a nível mundial, para limitar a redução racial nas taxas de imposto sobre as sociedades e reduzir os incentivos para as empresas transferirem os lucros para jurisdições com impostos baixos”, afirmou a Comissão Europeia em comunicado. Sinalizado quando aprovado.

(Mariana Espírito Santo, Lusa.pt)

