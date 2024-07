Disparando contra multidão em Furichrota: Pânico em plena luz do dia

Mais cenas na rua, novamente Camorra Dono de bairros inteiros, novamente Furicrota. Ontem à tarde, pouco depois das 18 horas, a história de alguém nas ruas centrais do bairro de West Naples é horrível: de repente, rapidamente Algumas motocicletas grandes, tiros e gritos foram ouvidos. Transeuntes, motoristas e moradores olharam de suas varandas em busca de ar fresco e imediatamente perceberam que não eram fogos de artifício. Aqueles que puderam fizeram isso Alojamento.

Reconstrução

Mais uma cena Extremo-Oeste Reféns de todos os tipos de gangsters e criminosos da metrópole. Esse tiroteio frenético foi justamente a situação em Furigrotta, já palco de uma tragédia, que escapou por acaso. assassino Eles atiraram em um As crianças são móveis Tão lotado na época, este último episódio lança uma luz ainda mais sinistra e perturbadora.

Sim, porque os tiros ainda aconteciam em plena luz do dia e na hora do rush em duas das artérias rodoviárias mais congestionadas de todos os tempos: a corrida louca começou via Consalvo, mas as armas funcionaram. Via Leopardi.

Estamos tentando reconstruir o que aconteceu com base nas investigações preliminares realizadas imediatamente pela polícia Carabineiros. As hipóteses imediatamente formadas pelos investigadores seguiram duas linhas. Primeiro: duas scooters se cruzam depois das 18h, e a bordo estão pessoas próximas a quadrilhas criminosas que travam uma guerra total há mais de um ano, dominando o tráfico ilegal (drogas e extorsão, principalmente); A secção transversal – talvez normal, ou o resultado de uma cauda – determina o início do disparo e a longa perseguição.

Não muito longe de onde o inferno começa, um carro da polícia passa vindo da delegacia local Polícia Estadual: Em pânico com a explosão, os policiais começaram a perseguir com sirenes. Mas há trânsito, a circulação é reduzida e os centauros são bons a cobrir os seus rastos.

Depois de passarem por Leopardi, os homens armados continuaram a atacar, disparando continuamente e não ficou claro se estavam numa perseguição para semear o terror contra alguém. O alarme também chega aos carabinieri da companhia Bagnoli, e inúmeras patrulhas convergem para o local, mas novamente não há sinal dos pistoleiros. Dois cartuchos são encontrados no asfalto, mas não se pode descartar que o atirador – além de uma pistola automática – possa ter sido um revólver (que não ejeta cartuchos).

Uma segunda hipótese é que um comando abriu fogo, de modo que não houve tiroteio real entre os grupos rivais. Mesmo neste caso seria uma loucura: porque se for um “alongamento”, a carga líder e o caminho com os canhões trovejando nunca serão iguais a um recorde negativo. Um tiroteio bárbaro em duas ruas equivale a pôr em perigo a vida de dezenas de pessoas inocentes. Um facto mais sério, levanta sérias questões sobre o controlo do território numa região – o Ocidente – onde as fricções criminais nunca diminuem. O Esquadrão Voador da Polícia Estadual está investigando o assunto sob a coordenação da Diretoria Distrital Antimáfia.

cenário

Não é fácil descrever o quadro criminoso do Ocidente neste momento e traçar um mapa actualizado dos grupos da Camorra e das suas alianças. A área é muito extensa, abrangendo zonas com uma densidade de criminalidade muito elevada – desde Distrito de Triano pendência fiquei chocadoa do mesmo Fuorigrotta BagnoliQuanto a Bianura – há muitas famílias da Camorra nos seus “enclaves”.

Em Bagnoli, após a quase evaporação do grupo D’Ausilio, aparecem os Espositos, que, com o apoio do grupo Licciardi (Allleanza di Secondigliano), implementam abertamente uma estratégia de expansão para Fuorigrotta; Em Fuorigrotta, o grupo Troncone – próximo de Mazzarella, os rivais históricos da aliança – entraria por sua vez em fibrilação com outros grupos (Bianco-Baratto e Iadonisi de Rione Lauro). Porém, em Bianura, competem os Gallon-Marzicano, herdeiros do clã Mele, e os Carrillo-Perfetto, herdeiros do clã Marfella-Bess. de Secandigliano.

